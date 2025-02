Consórcio ABC aponta financiamento da educação como principal desafio para o setor

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu nesta quarta-feira (19/2) representantes das secretarias municipais de Educação para definir as prioridades do setor nas sete cidades, conforme deliberação da assembleia geral de prefeitos. O financiamento da educação foi apontado como um dos principais desafios para as prefeituras. Outra dificuldade listada pelos secretários foi garantir a permanência de professores nas redes municipais de ensino.

Considerado um elemento fundamental para a universalização de um direito da população, o financiamento da educação é a forma como são custeados os serviços de ensino. Os recursos são provenientes de impostos próprios da União, dos estados e dos municípios, além de outras fontes de captação definidas na Constituição Federal e outros recursos previstos em lei.

A reunião também abordou as principais ações do Consórcio ABC no último ano, incluindo a aprovação, em dezembro, pelo Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC (UFABC), da criação da licenciatura em Pedagogia, demanda antiga da entidade regional. A previsão é que o curso seja estruturado neste ano e a primeira turma iniciada em 2026.

Na articulação com a UFABC, o Consórcio ABC reforçou à universidade a necessidade de criação do curso superior de pedagogia na instituição de ensino como demanda regional. A entidade que representa as prefeituras da região tem apontado que o Grande ABC verificou redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e no número de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, além de registrar um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos.

Participaram da reunião os secretários de Educação de São Bernardo do Campo, Julio Cesar da Costa; de Diadema, Felipe Sigollo; de Mauá, Gilmar Silvério; de Ribeirão Pires, Raphael Volpi, além de representantes das pastas dos demais municípios.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, ressaltou a importância da reunião para diagnosticar a situação nos municípios na área. “Identificamos um aumento da demanda pelos serviços de ensino, assim como questões relacionadas ao financiamento da educação na nossa região. Nosso objetivo agora é organizar uma pauta para enviar as demandas para as autoridades competentes, seja o governo estadual ou federal”, afirmou.