Conservatório de Tatuí abre inscrições para cursos gratuitos em música e teatro musical

O Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina – anuncia a abertura das inscrições para o 2° Processo Seletivo de Estudantes de 2025 e anuncia novidades: as especializações em Teatro Musical e Viola Caipira.

As inscrições contemplam cursos que ainda têm vagas remanescentes, distribuídas nas seguintes formações: 38 vagas em Música Erudita (Sede); 14 vagas para Música Popular; 31 vagas para a formação em Educação Musical; 29 vagas em Artes Cênicas; 10 vagas na especialização nova especialização em Teatro Musical; 13 vagas em Música Erudita, no Polo São José do Rio Pardo; e outras 32 oportunidades nos cursos de especialização em Musicografia Braille (3), Piano Colaborativo (6), Regência (17) e Viola Caipira (3). Algumas formações dispõem também de opção para cadastro de reserva. Os cursos são inteiramente gratuitos e pessoas interessadas podem se inscrever por meio do site, até dia 7 de março.

O 2° Processo Seletivo do Conservatório de Tatuí anuncia para a área de Música Popular uma nova especialização em Viola Caipira. O curso é presencial e com 2 anos de duração, nos quais estudantes terão aulas práticas e aprenderão sobre a história e diversidade da Viola Caipira no Brasil. Para se candidatar, é necessário conhecimento prévio em algum instrumento de cordas dedilhadas – como violão, guitarra, cavaquinho, entre outros, e que seja equivalente ao nível intermediário 1 das formações regulares da instituição. A seleção de candidatos(as) será feita por meio de um teste para uma banca de docentes do Conservatório de Tatuí, apresentando uma peça de livre escolha.

A especialização em Teatro Musical é mais uma das novidades que o Conservatório de Tatuí prepara para o ano letivo de 2025. O curso terá duração de 2 anos e foi formulado com a consultoria de Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula – duas grandes potências nesse segmento. A formação é voltada para estudantes que já possuem experiência prévia em canto e teatro, uma vez que a grade curricular prevê disciplinas práticas e teóricas voltadas para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atuação, música e cenografia.

Os processos de seleção serão realizados de maneira híbrida e de acordo com as normas previstas nos editais de cada área. Para as formações de Artes Cênicas, por exemplo, incluindo a nova especialização em Teatro Musical, a triagem de estudantes será presencial. Já nos cursos de música – erudita e popular, a seleção de interessados(as) com conhecimento musical poderá ser feita de duas formas: em uma apresentação presencial para a banca avaliadora; ou virtualmente por meio de uma gravação em vídeo cantando ou tocando a obra escolhida. E para os cursos sem conhecimento musical prévio, a distribuição de vagas ocorre por meio de sorteio virtual ao vivo, no canal do YouTube da instituição.

Os editais possuem idade mínima e máxima para ingresso nos cursos, sendo variáveis de acordo com a formação e a categoria das vagas. Por isso, recomenda-se que as pessoas interessadas leiam atentamente o edital antes de efetuar a inscrição.

O Conservatório de Tatuí mantém em seus processos seletivos ações afirmativas. Dentre elas, há distribuição de 50% das vagas destinadas à ampla concorrência e 50% reservadas a estudantes de escolas públicas.

Para sanar dúvidas sobre este processo seletivo ou sobre os editais, a organização disponibiliza e-mails para contato: [email protected] (cursos em Tatuí) ou [email protected] (cursos do Polo São José do Rio Pardo).

Serviço

2º Processo Seletivo de Estudantes 2025 do Conservatório de Tatuí

Inscrições: até 07/03/2025

Editais: https://bit.ly/4aWKvSE

Dúvidas ou mais informações: [email protected] ou (15) 3205-8443/8448/8447

Inscrições gratuitas