8º Curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral tem inscrições abertas até 20 de fevereiro

A Escola Judiciária Eleitoral Paulista (Ejep) recebe inscrições até o dia 20 de fevereiro para vagas remanescentes do 8º Curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. A especialização lato sensu é destinada a bacharéis em direito e será oferecida exclusivamente na modalidade presencial. Interessados podem se inscrever por meio desta página.

O edital de abertura com informações sobre o programa da pós-graduação está disponível na página da Ejep. A especialização tem quatro módulos com carga horária total de 462 horas e duração prevista de 14 meses, com início das aulas em 10 de março.

Realizado em parceria com a Escola Paulista de Magistratura (EPM), o curso oferece um panorama geral das alterações introduzidas pela legislação vigente, além de interpretações doutrinárias e jurisprudenciais para proporcionar reflexão e debates sobre questões atuais e as perspectivas futuras do direito eleitoral e processual eleitoral. Ao aluno aprovado, é conferido o certificado de Especialista em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. Interessadas e interessados podem obter outras informações pelo e-mail [email protected].