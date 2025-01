Conor McGregor enfrenta novo processo por agressão sexual

O lutador irlandês Conor McGregor, que não compete desde 2021, segue no centro de controvérsias fora do octógono. Após ser condenado por agressão sexual na Irlanda em novembro do ano passado, ele agora enfrenta um novo processo civil referente a um suposto incidente ocorrido durante um jogo do Miami Heat em 2023.

Na última terça-feira, um tribunal no sul da Flórida recebeu uma ação judicial alegando agressão sexual, conforme noticiado pelo portal “Front Office Sports”. McGregor, a Basketball Properties, empresa responsável pela operação do Kaseya Center, o Miami Heat e o Compass Group USA foram citados como réus no processo movido por uma mulher identificada como Jane Doe.

As acusações sobre o incidente foram divulgadas logo após o evento, mas o escritório do promotor público decidiu não prosseguir com acusações criminais, apontando insuficiência de evidências e testemunhas contraditórias ou ausentes durante as investigações.

A demandante busca reparação por meio de tratamentos médicos passados e futuros, danos compensatórios e outras despesas que o tribunal julgar apropriadas. Doe também expressou sua intenção de levar o caso a um júri para deliberação.

As alegações centrais envolvem o fato de que McGregor foi protegido pela segurança do local e permitido a permanecer na arena, mesmo sabendo que representava um risco para os demais espectadores. Ela também acusa o lutador de ter hospitalizado um indivíduo enquanto estava dentro da fantasia de mascote do time, além de afirmar que os funcionários do Miami Heat continuaram a servir bebidas alcoólicas a McGregor após o incidente.

A advogada de McGregor, Barbara Llanes, manifestou otimismo quanto ao arquivamento do caso. Ela afirmou ao “USA TODAY Sports“: “Após uma investigação completa na época, o promotor público concluiu que não havia caso a ser investigado. Quase dois anos depois e com pelo menos três advogados envolvidos, o autor traz uma nova narrativa falsa. Estamos confiantes de que este caso também será arquivado.”