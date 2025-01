Walt Disney World Celebra 50 Anos da Space Mountain

Desde sua inauguração, em 15 de janeiro de 1975, no Magic Kingdom no Walt Disney World Resort, a Space Mountain encanta os visitantes com uma emocionante aventura pelo universo . Por 50 anos, a Space Mountain tem sido um ícone na Tomorrowland, proporcionando memórias inesquecíveis para milhões de visitantes de todo o mundo com suas curvas inesperadas e alta velocidade, tudo em meio à escuridão iluminada por estrelas, planetas e sistemas solares.

Para comemorar o 50º aniversário da atração, o exterior da icônica estrutura cônica será ganhará uma iluminação dourada ao longo da noite de 15 de janeiro de 2025. As luzes especiais serão visíveis de vários pontos do Magic Kingdom e áreas próximas, oferecendo um cenário único e festivo para os visitantes presentes nessa data especial.

Curiosidades sobre Space Mountain

Pioneirismo: Space Mountain estabeleceu um novo padrão de inovação e emoção em parques temáticos, inspirando gerações a sonhar alto e mirar nas estrelas. Foi a primeira montanha-russa coberta e no escuro do mundo, com ar-condicionado e completamente controlada por computador.



Space Mountain estabeleceu um novo padrão de inovação e emoção em parques temáticos, inspirando gerações a sonhar alto e mirar nas estrelas. Foi a primeira montanha-russa coberta e no escuro do mundo, com ar-condicionado e completamente controlada por computador. Parte do legado de Walt Disney: Space Mountain foi uma das últimas atrações em que Walt Disney trabalhou pessoalmente com seus Imagineers. Sua abordagem de usar tecnologia e inovação revolucionárias se tornou um marco das atrações da Disney desde então. Essa visão continua a guiar a Walt Disney Imagineering, levando a novas emoções no Walt Disney World, como Slinky Dog Dash, TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind e muito mais.



Space Mountain foi uma das últimas atrações em que Walt Disney trabalhou pessoalmente com seus Imagineers. Sua abordagem de usar tecnologia e inovação revolucionárias se tornou um marco das atrações da Disney desde então. Essa visão continua a guiar a Walt Disney Imagineering, levando a novas emoções no Walt Disney World, como Slinky Dog Dash, TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind e muito mais. Números impressionantes: A estrutura cônica branca da Space Mountain tem 55,7 metros de altura (apenas 1,8 m a menos que o icônico Cinderella Castle). O domo abriga dois trilhos espelhados – Alpha e Omega – cada um com aproximadamente 914 metros de comprimento. Muitos se surpreendem ao saber que a atração atinge uma velocidade máxima de 45 km/h, pois a escuridão e os efeitos especiais criam a sensação de viajar muito mais rápido.



A estrutura cônica branca da Space Mountain tem 55,7 metros de altura (apenas 1,8 m a menos que o icônico Cinderella Castle). O domo abriga dois trilhos espelhados – Alpha e Omega – cada um com aproximadamente 914 metros de comprimento. Muitos se surpreendem ao saber que a atração atinge uma velocidade máxima de 45 km/h, pois a escuridão e os efeitos especiais criam a sensação de viajar muito mais rápido. Space Mountain pelo mundo: O sucesso da Space Mountain original no Walt Disney World Resort levou à criação de versões em cinco dos seis destinos da Disney ao redor do mundo. Cada uma delas possui a icônica estrutura cônica e serve como um marco no parque em que está localizada.



O sucesso da Space Mountain original no Walt Disney World Resort levou à criação de versões em cinco dos seis destinos da Disney ao redor do mundo. Cada uma delas possui a icônica estrutura cônica e serve como um marco no parque em que está localizada. Uma celebração galáctica: A construção da Space Mountain na Flórida começou em 15 de dezembro de 1972, e a atração foi inaugurada pouco mais de dois anos depois. A celebração da inauguração contou com astronautas da NASA, uma banda de 2.000 integrantes, fogos de artifício diurnos, celebridades, um especial na TV nacional nos EUA em horário nobre e muito mais.



A construção da Space Mountain na Flórida começou em 15 de dezembro de 1972, e a atração foi inaugurada pouco mais de dois anos depois. A celebração da inauguração contou com astronautas da NASA, uma banda de 2.000 integrantes, fogos de artifício diurnos, celebridades, um especial na TV nacional nos EUA em horário nobre e muito mais. Elogiada por astronautas: O primeiro passeio oficial na Space Mountain em 1975 foi feito pelo astronauta Coronel James Irwin, que pilotou o Módulo Lunar na Apollo XV até a Lua. Durante a inauguração, Irwin declarou: “Estamos aqui hoje para saudar todos aqueles que nos permitiram ver a Terra como uma joia azul preciosa na escuridão do espaço. Agora, todos nós podemos compartilhar esta sensação maravilhosa, graças a Walt Disney. Walt teve um sonho; hoje, vemos os resultados desse sonho.”

Um marco cultural para os Parques da Disney

Hoje, a Space Mountain é muito mais do que uma atração emocionante; é um ícone cultural conhecido mundialmente. Com referências na televisão e na cultura pop ao longo dos anos, o nome Space Mountain evoca entusiasmo até mesmo em quem nunca a experienciou.

Vivenciar a Space Mountain tornou-se um rito de passagem para milhões de crianças ao redor do mundo que fazem a clássica pergunta: “Tenho altura suficiente para ir?” Com uma exigência de altura mínima de 1,12 m, a atração é uma das experiências Disney usadas pelas famílias como marco literal no crescimento das crianças. A alegria é nítida em cada criança que se mede e descobre que tem altura o suficiente para finalmente embarcar em uma das atrações mais famosas do mundo.

Momentos como esse e a experiência atemporal do passeio garantem à Space Mountain um status lendário em todo o mundo. Com suas curvas emocionantes, giros e um otimismo contagiante sobre o futuro, é seguro dizer que a Space Mountain continuará encantando gerações por vir