CONMEBOL fecha com CazéTV para transmissão da Libertadores e da Sul-Americana

A CONMEBOL estabeleceu um acordo exclusivo com a CazéTV, que se estenderá até 2026, permitindo que o canal transmita clipes e destaques das principais competições de futebol da América do Sul no Brasil. Esta colaboração abrange as renomadas Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa.

O objetivo principal dessa parceria é engajar o público jovem, reforçando a estratégia da entidade em conectar suas competições a uma nova audiência. A negociação foi viabilizada pela rescisão do contrato anterior com a OneFootball, que detinha os direitos de transmissão para o Brasil e outros países da América Latina. Enquanto o contrato para o restante da região permanece ativo, a CazéTV agora assume os direitos exclusivamente para o mercado brasileiro.

A CONMEBOL espera que a CazéTV disponibilize conteúdos quase em tempo real, destacando as jogadas mais emblemáticas das competições. Além disso, será lançado um programa ao vivo denominado “Noche de Copa”, onde apresentadores farão comentários sobre os jogos e os espectadores poderão assistir a clipes das jogadas mais decisivas com um leve atraso de três minutos, além de resumos completos ao término das partidas.

Em suas declarações, Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, enfatizou: “Na CONMEBOL trabalhamos constantemente para levar o futebol sul-americano a mais fãs, dentro do nosso pilar ‘fan-centric’. É por isso que exploramos novas maneiras de nos conectar com o público. Este acordo com a CazéTV nos permite levar nossas competições a uma geração jovem e digital, dando a eles acesso imediato aos momentos mais decisivos da Libertadores, Sul-Americana e Recopa.”