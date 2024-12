Copa Libertadores 2025: Brasil lidera com o maior número de representantes

A Copa Libertadores de 2025 já conta com a definição de 39 clubes participantes, com o Brasil se destacando como o país que mais enviará representantes para a competição, totalizando oito equipes. A Argentina segue na segunda posição, com sete clubes confirmados. Os demais países sul-americanos, incluindo Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, terão quatro times cada um.

A primeira fase da competição está programada para iniciar em fevereiro de 2025, enquanto a fase de grupos terá início em março do mesmo ano. No total, a Libertadores contará com 47 equipes desde as fases preliminares até a decisão final.

O Brasil garantiu sete vagas no torneio: seis por meio do Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. No entanto, com o Botafogo conquistando o título da Libertadores deste ano, a quantidade de representantes brasileiros aumentou para oito. As equipes que asseguraram suas participações pelo Brasileirão são Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia; o Flamengo foi o clube que obteve a vaga através da vitória na Copa do Brasil.

Entretanto, nem todas as equipes brasileiras entrarão diretamente na fase principal da competição. O Corinthians e o Bahia terão que disputar a fase preliminar. Nesta etapa inicial, as equipes brasileiras participarão da segunda fase e irão realizar dois jogos: um em casa e outro fora. Os vencedores avançarão para a última etapa preliminar, que também será disputada em dois jogos. Os adversários de Corinthians e Bahia serão conhecidos em um sorteio programado para o dia 19 de dezembro.

A fase de grupos da Copa Libertadores está prevista para começar no dia 19 de março. A grande final do torneio será realizada no dia 29 de novembro de 2025 e há boas chances de que o Brasil seja novamente o país anfitrião deste evento. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, junto à Conmebol. A decisão sobre a sede da final deverá ser anunciada no início do próximo ano.