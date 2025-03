Conhecido por explorar as belezas do Brasil, Shawn Mendes se apresentará no Lollapalooza

O cantor canadense Shawn Mendes está programado para se apresentar no Lollapalooza 2025, que ocorrerá em São Paulo no dia 29 de março. Assim como em suas visitas anteriores ao Brasil, espera-se que ele aproveite a oportunidade para explorar as belezas do país durante sua estadia.

Nos últimos anos, Mendes tem demonstrado um gosto especial por passeios e atividades locais. Em suas passagens pelo Brasil, ele foi visto desfrutando de diversas experiências, desde relaxar em praias icônicas até participar de eventos esportivos.

Ipanema

Em 2024, o artista fez uma visita à famosa praia de Ipanema, onde teve seu momento de tranquilidade rapidamente interrompido pela presença massiva de fãs que o cercaram, tornando sua caminhada pela areia uma verdadeira celebração.

Trancoso

Após sua apresentação no Rock in Rio 2024, Mendes também se aventurou na Bahia. Ele fez uma parada em Trancoso, na cidade de Porto Seguro, onde participou de um passeio de quadriciclo e navegou com amigos até a Praia dos Coqueiros, aproveitando a beleza natural da região.

Goiânia

O cantor tem um histórico de visitas a Goiás. Sua primeira aparição foi em junho de 2018, quando se apresentou no Festival Villa Mix. Durante essa estadia, ele assistiu a um emocionante jogo entre Brasil e México em um bar local, vestindo uma camisa da seleção brasileira e se divertindo com os torcedores.

A segunda visita ao estado ocorreu em 2024, quando surpreendeu fãs ao aparecer em Caldas Novas durante seu retorno de Trancoso. Essas interações ressaltam não apenas sua conexão com os fãs brasileiros, mas também seu apreço pela cultura local.

À medida que Mendes se prepara para mais uma apresentação no Brasil, seus admiradores aguardam ansiosamente por novas aventuras e momentos memoráveis que ele certamente compartilhará durante sua passagem pelo país.