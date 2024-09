Shawn Mendes esbanja simpatia em dia de surfe em praia no Rio

Dias antes de se apresentar no Rock in Rio, Shawn Mendes, 27 anos, curtiu um dia de praia como um carioca.

Acompanhado de parte de sua equipe, o cantor marcou presença no Parque da Prainha, na zona oeste do Rio. O artista foi visto surfando, comendo salgadinhos na areia e fazendo embaixadinhas na beira do mar.

No dia anterior, Shawn Mendes mandou beijos da sacada do hotel em que está hospedado, enquanto bebia água de coco. Ele também passeou pela praia de Copacabana e se encontrou com os fãs.

Shawn Mendes se apresenta no Rock in Rio 2024 no próximo domingo (22) no palco Mundo.