Conheça o resultado preliminar do Prêmio Cidadania na Periferia

O Prêmio Cidadania na Periferia, que reconhece projetos periféricos que lutam contra desigualdades sociais no Brasil, divulgou nesta segunda-feira (10) as iniciativas pré-selecionadas para a premiação. De acordo com o resultado preliminar, foram escolhidos 107 projetos a partir de 619 iniciativas habilitadas na primeira etapa do certame.

A Comissão Especial de Seleção do Edital nº 5/2023 divulgou ainda, nesta segunda (10), a ata com as informações referentes à análise do processo seletivo, informando que, após análise aprofundada dos documentos, 82 iniciativas não atendiam a todos os critérios de habilitação previstos no Edital, tendo sido necessária a não habilitação e, portanto, a retificação do resultado anterior, da etapa de habilitação. Dessa forma, com a finalidade de garantir transparência, contraditório e ampla defesa, todas as motivações foram detalhadas no documento do Resultado Preliminar, conforme disposto abaixo.

Ainda conforme a ata, o prazo recursal das iniciativas não habilitadas no presente resultado começa a contar nesta terça-feira (11) e vai até quinta-feira (13). Já o prazo para os responsáveis pelos projetos classificados interporem recursos vai de 21 a 23 de junho de 2024.

“Tendo em vista o volume de iniciativas não habilitadas na presente etapa do processo de seleção e a necessidade de abertura de prazo recursal quanto a essa decisão, a Comissão Especial de Seleção deliberou por postergar a abertura do prazo de recurso com relação à pontuação das

iniciativas classificadas na fase de seleção”, detalhou a comissão.

O PRÊMIO — A ação, que destinará R$ 6 milhões para as propostas aprovadas, é fruto de parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Os projetos integram os seis eixos temáticos estratégicos Comunicação comunitária e educação popular em Direitos Humanos; Cidadania LGBTQIA+; Acessibilidade e participação social de pessoas com deficiência; Proteção integral de crianças e adolescentes; Educação para toda a vida: iniciativas baseadas na educação popular para pessoas idosas; e Soluções comunitárias para segurança alimentar e alimentação saudável.

Confira a lista das instituições pré-selecionadas

Acesse a íntegra da Ata da Comissão Especial de Seleção com os prazos para recurso

SAIBA MAIS — O Prêmio Cidadania na Periferia visa potencializar, reconhecer e valorizar projetos em andamento, liderados pela população periférica, que promovem direitos humanos e cidadania. Surgiu das escutas do ministro Silvio Almeida e da interação com parceiros que atuam nas periferias. O prêmio também destaca o papel crucial dos comunicadores comunitários no combate à desinformação e na promoção de direitos, além de fomentar o diálogo entre o Governo Federal e lideranças periféricas.