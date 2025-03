Conheça ferramenta gratuita que fornece gasto médio do casamento por cidade

O Casar.com anunciou o lançamento da Calculadora de Casamentos. Idealizada em parceria com a Assessoria VIP, a ferramenta fornece uma estimativa baseada em dados reais do valor pago pela cerimônia em determinada cidade, com o intuito de auxiliar os casais na organização financeira da celebração.

Esta inovação também facilita a conexão dos casais com fornecedores locais e proporciona economia de tempo, ao passo que eles conseguirão planejar o casamento de forma mais prática e eficiente.

De fácil acesso e totalmente gratuita, a ferramenta solicita dados essenciais, como data da celebração, cidade, perfil e número de convidados. O cálculo do casamento é enviado via e-mail e fornece um panorama geral dos custos envolvidos para a realização da cerimônia, a exemplo do buffet, decoração, som, iluminação, foto e filmagem, atração, entre outros.

Segundo um levantamento realizado especialmente pelo Instituto Opinion Box, em parceria com o Casar.com e a Serasa, 52% dos casais idealizam o cerimonial com um orçamento emergencial, sendo que 33% fazem uso desta reserva em sua totalidade ou, até mesmo, mais do que o reservado. Neste sentido, a funcionalidade dispõe de um orçamento prévio que poderá auxiliá-los na gestão financeira dos gastos, a fim de tornar a experiência ainda mais leve e emocionante.

“A funcionalidade proporciona aos casais escolhas mais assertivas, além de dicas exclusivas referente ao planejamento da cerimônia, a fim de tornar a jornada do casamento mais fácil e encantadora. Em conjunto, também disponibilizamos uma planilha financeira, em que eles podem registrar todos os pagamentos, controlar entradas e saídas de dinheiro, além de visualizar, de forma clara, em que ponto está o orçamento do casamento”, conclui Vanessa Mello, Líder de Marketing e Performance do Casar.com.

Mercado de casamentos está aquecido no Brasil

Com mais de 470 mil festas por ano, o setor está em constante crescimento. Segundo estimativas do Casar.com, em conjunto com a Assessoria VIP, o segmento deve movimentar R$32 bilhões em 2025. Contribuindo para a economia nacional, a diversificação dos serviços e produtos ofertados neste mercado contribuem ainda mais para a valorização do setor.