Conheça, em dados, a cidade de São Paulo, que completa 470 anos nesta quinta (25)

São Paulo completa 470 anos nesta quinta-feira (25), bem distante do que era a Vila São Paulo de Piratininga, fundada por uma junta de padres em 1554. São 11,4 milhões de habitantes espalhados por mais de 1,2 milhão de km². Caminhar por toda a extensão de suas 64.725 ruas daria o equivalente a mais de duas caminhadas por toda a costa brasileira, totalizando 19,4 mil km.

Na população, as mulheres são maioria (52,96%), assim como os autodeclarados brancos (54,3%), com 33,4% de pardos e 10,10% de pretos. Em média, o paulistano é alguém de 37 anos que vai viver até os 71, que ganha 4,3 salários mínimos e estudou até o ensino médio (38,1%).

Com 96 distritos, o município tem 104,4 km de linhas de metrô, que ligam 91 estações. É a cidade da garoa, do sanduíche de mortadela e do Pateo do Collegio.

Veja outros números de São Paulo:

11.451.999

número de habitantes da capital (Censo 2022)

1.521.202 km²

área de São Paulo (IBGE)

R$ 828 bilhões

PIB da cidade (IBGE)

1554

ano da fundação, onde hoje fica o Pateo do Collegio

64.725 ruas

em um total de 19,4 mil km (Prefeitura de SP)

96

distritos (IBGE)

9.150.267

veículos (Ministério da Infraestrutura)

104,4 km de linhas de metrô

com 91 estações (Metrô)

9.365

escolas, públicas e privadas

38,1%

da população tem ensino médio completo (IBGE)

83,2%

de participação de comércio e serviços no PIB de 2021 (IBGE)

R$ 66.872,84

PIB per capita (IBGE – 2021)

4,3 salários mínimos

renda média dos paulistanos (IBGE)

R$ 111,8 bilhões

Orçamento da prefeitura em 2024 (Câmara Municipal)

37 anos

idade média da população (Fundação Seade)

71 anos

expectativa de vida (Rede Nossa São Paulo)

52,96% de mulheres

e 47,07% de homens (Censo 2022)

54,3% de brancos

33,4% de pardos, 10,10% de pretos e 2,1% de amarelos (Censo 2022)