Conheça a solução para os cinco dos sintomas mais comuns na menopausa

O desconforto causado pelo climatério e menopausa é um processo natural do corpo humano. Mas mesmo com uma grande quantidade de informações e estudos científicos, mulheres continuam acreditando em mentiras e tabus contados repeditamente até virarem “verdade”. Essas crenças refletem diretamente no tratamento para a menopausa e acabam fazendo o processo ser desnecessariamente doloroso.

A médica ginecologista e especialista em menopausa, climatério e longevidade, Dra. Beatriz Tupinambá , vem ganhando cada vez mais força em suas redes sociais por produzir informações úteis e de qualidade através de um click. Com quase meio milhão de seguidores, a médica a médica listou as 5 maiores queixas/soluções entre mulheres que enfrentam a menopausa:

1- Baixo libido

A terapia de reposição hormonal (TRH) é uma das abordagens mais eficazes para aumentar a libido da mulher, já que método visa restaurar o equilíbrio do corpo feminino.

2-Ressecamento Vaginal

Recomenda-se a skincare intima. Alguns hidratantes vaginais e óleo de coco ajudam a manter a vulva úmida e com o PH neutro. Lubrificantes à base de água também são alternativas úteis para usar durante as relações sexuais;

3- Fogachos

Manter uma alimentação equilibrada e saudável. Priorizar o consumo de alimentos que regulam a produção de estrogênio como hortaliças, grãos integrais, sementes e oleaginosas (nozes, castanhas e amêndoas) é uma dica valiosa para aliviar fogachos e vários outros sintomas causados pela menopausa;

4-Estresse e insônia

A higiene do sono é um dos métodos mais eficazes para ajudar em problemas com a insônia e estresse, já que noites mal dormidas afetam diretamente o humor. Fazer a ultima refeição até as 20h, evitar atividades físicas após as 18h, reduzir a potencia de luzes e o uso de telas durante a noite são um dos passos que devem ser adotados por todas as mulheres na menopausa;

5- Dores no corpo

Para manter a musculatura forte e aliviar constante dores no copo, praticar atividades físicas como musculação, pilates ou ioga é fundamental. Os exercícios contribuem para retardar a perda óssea, o risco de fraturas e dores musculares.