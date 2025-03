Confronto policial em Santo Amaro resulta em mortes e prisões

Na noite deste domingo (23), uma intensa operação policial na Zona Sul de São Paulo culminou em um confronto armado, resultando na morte de dois suspeitos e na prisão de outros dois indivíduos. O incidente ocorreu por volta das 20h30 na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, em Santo Amaro.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, quatro homens que estavam em um veículo prata demonstraram sinais de nervosismo ao perceberem a aproximação de uma viatura policial. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos iniciaram uma fuga em alta velocidade e abriram fogo contra os policiais, que reagiram ao ataque.

Durante a troca de tiros, todos os suspeitos foram atingidos. Eles receberam socorro e foram encaminhados a hospitais locais; no entanto, dois deles não resistiram aos ferimentos e faleceram. Os outros dois foram levados para a delegacia após receberem atendimento médico.

O registro da ocorrência foi realizado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, onde o caso foi classificado como resistência à prisão seguida de morte decorrente de intervenção policial. Além dos feridos, as autoridades apreenderam três revólveres, munição e celulares no local do confronto.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o veículo utilizado pelos suspeitos havia sido roubado em 16 de fevereiro e apresentava placas adulteradas. Há indícios de que o carro estivesse associado a outros roubos recentes na região.

A situação gerou grande repercussão na comunidade local e destaca os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao crime organizado.