Motorista foge após atropelar duas mulheres em Embu das Artes (SP)

Na madrugada deste domingo, 23, um grave incidente ocorreu na rua Copenhague, no bairro Pirajussara, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Por volta da meia-noite, quatro pessoas caminhavam pela via quando foram surpreendidas por um veículo que trafegava em alta velocidade.

As câmeras de segurança da localidade registraram o atropelamento, onde duas mulheres, de 20 e 28 anos, foram atingidas pelo carro que não apenas continuou sua trajetória sem prestar socorro, mas também fugiu rapidamente do local.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada e chegou ao local após as vítimas já terem sido levadas para atendimento médico no pronto-socorro. Uma testemunha do ocorrido afirmou que o atropelamento pode ter sido intencional, uma vez que o motorista não demonstrou qualquer intenção de ajudar as feridas.

O caso foi formalmente registrado na Delegacia de Polícia de Embu das Artes como um atropelamento e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As autoridades estão atualmente investigando o incidente e analisando as imagens de segurança coletadas para tentar identificar o motorista responsável pelo crime.

A situação alarmante destaca a importância da responsabilidade no trânsito e o dever dos motoristas de assistirem às vítimas em situações de emergência.