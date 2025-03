Confronto entre Flamengo e Internacional promete agitar a abertura do Brasileirão

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Internacional não é apenas um embate de gigantes; é também um teste crucial para avaliar a capacidade ofensiva das duas equipes que ostentam os melhores ataques da temporada. Este duelo direto, que coloca frente a frente os campeões estaduais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, promete ser um espetáculo para os torcedores.

Ambos os times chegam ao torneio nacional com números impressionantes. O Flamengo, atual campeão carioca, registrou 33 gols em 16 partidas oficiais, resultando em uma média de 2,06 gols por jogo — a mais alta entre os clubes da Série A. Por sua vez, o Internacional contabiliza 24 gols em 12 jogos, apresentando uma média de 2,00 gols por partida. Vale ressaltar que o time gaúcho conseguiu balançar as redes em todas as suas partidas até agora, enquanto o Flamengo ficou sem marcar em apenas duas ocasiões.

Desempenho Ofensivo na Temporada 2025

Posição Clubes Jogos Gols Média de gols 1 Flamengo 16 33 2,06 2 Internacional 12 24 2,00 2 Sport 18 36 2,00 4 Bahia 19 37 1,95 5 Ceará 14 27 1,93 5 Grêmio 14 27 1,93 7 Fortaleza 13 24 1,85 8 Vitória 19 34 1,79 9 Palmeiras 15 25 1,67 10 Fluminense 17 28 1,65 11 Atlético-MG 14 23 1,64 11 Santos 14 23 1,64 13 Corinthians 19 31 1,63 14 Mirassol 13 21 1,62 15 Juventude 11 17 1,55 16 São Paulo 14 19 1,36 17 Vasco 15 20 1,33 18 Cruzeiro 10 13 1,30 19 Bragantino 15 16 1,07 20 Botafogo 14 12 0,86

A performance defensiva foi igualmente notável; o Flamengo não permitiu gols em dez das suas 16 partidas, enquanto o Internacional manteve sua meta intacta em sete das suas doze partidas.

Desempenho Defensivo na Temporada 2025

Posição Clubes Jogos Gols sofridos Média de gols sofridos 1 Atlético-MG 14 4 0,29 2 Bahia 19 7 0,37 3 Ceará 14 7 0,50 3 Flamengo 16 8 0,50 3 Internacional 12 6 0,50 6 Fortaleza 13 8 0,62 7 Vitória 19 13 0,68 8 Fluminense 17 12 0,71 9 Palmeiras 15 11 0,73 10 Vasco 15 12 0,80 11 Juventude 11 10 0,91 12 Grêmio 14 13 0,93 13 Sport 18 17 0,94 14 São Paulo 14 14 1,00 15 Corinthians 19 20 1,05 16 Cruzeiro 10 11 1,10 17 Bragantino 15 17 1,13 18 Santos 14 16 1,14 19 Botafogo 14 19 1,36 20 Mirassol 13 23 1,77

A equipe rubro-negra alcançou um desempenho considerável neste ano com 75% de aproveitamento (11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas), tendo as derrotas ocorrido no início da temporada sob a direção anterior de Cléber dos Santos.

