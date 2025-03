Confronto entre facções deixa feridos em Jacarepaguá (RJ)

Na tarde desta segunda-feira, 10 de março, um incidente envolvendo um confronto entre grupos criminosos resultou em ferimentos a duas pessoas na Praça Seca, localizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a situação ocorreu na Rua Cândido Benício, onde passageiros do BRT se encontraram no meio do tiroteio. Dois deles, um homem e uma mulher, foram atingidos por estilhaços de vidro, sendo posteriormente socorridos.

A concessionária Mobi-Rio relatou que um ônibus articulado da linha 46, que opera entre Penha e Alvorada, foi alvo de disparos enquanto se deslocava entre as estações Ipase e Tanque.

As vítimas foram identificadas como Weverton Fernandes da Cruz, de 34 anos, que sofreu cortes na cabeça, e Solange da Fonseca, de 58 anos, que foi ferida na orelha. Ambas receberam atendimento médico no Hospital Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca. As autoridades informaram que os ferimentos não apresentaram gravidade.

Além dos feridos já mencionados, uma terceira vítima foi baleada nas proximidades enquanto se dirigia a um supermercado. Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Em resposta à situação de violência na área, a Polícia Militar intensificou a presença policial nas ruas da Praça Seca. O incidente foi devidamente registrado na delegacia local para investigação.