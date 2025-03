Conflitos marcam o carnaval de Salvador em 2025

Durante a celebração do Carnaval em Salvador, que este ano comemorou quatro décadas de axé music, episódios de desavenças entre artistas, além de conflitos com a prefeitura e o público, ganharam destaque.

Conflito entre Daniela Mercury e Tony Salles

A madrugada de terça-feira (4) ficou marcada por um acalorado desentendimento entre as cantoras Daniela Mercury e Tony Salles, evidenciado como o principal conflito entre artistas durante o Carnaval de 2025. O incidente ocorreu por volta da 1h, enquanto Daniela se aproximava do final do seu percurso no circuito Dodô (Barra-Ondina), quando percebeu que o trio de Tony estava excessivamente próximo ao seu. Ambos estavam à frente de trios elétricos voltados para os foliões.

“É bastante desrespeitoso se aproximar assim, não acha, Tony? O Carnaval deve ser celebrado com respeito. Eu não sou uma artista qualquer”, disparou Daniela em tom de reprovação.

Em resposta, Tony Salles se dirigiu ao público sem mencionar Daniela diretamente, justificando que houve atrasos nos desfiles na Barra e que ainda tinha um compromisso em um camarote. “O desfile precisa seguir seu ritmo. Respeito é fundamental, independente do estilo musical. Não devemos nos desmerecer”, defendeu.

No dia seguinte, já no circuito Osmar (Campo Grande), Daniela retomou o microfone para provocar novamente o cantor, afirmando que foi ele quem se atrasou no dia anterior. “Hoje ele vem vestido de mulher, quem sabe assim ele me pede desculpas“, ironizou.

Tony Salles estava à frente do bloco “As Muquiranas”, onde todos os participantes usavam trajes femininos. Durante sua passagem pelo palanque, ele fez questão de pedir desculpas à colega: “Eu te amo, Dani. Aprendi com minha mãe que o respeito deve prevalecer. Você merece aplausos e nada menos que isso. Nós te amamos”.

Carla Perez e as Crianças

A artista Carla Perez também esteve no centro das atenções após uma intervenção durante a Pipoca Doce no domingo (2). A famosa dançarina pediu aos pais que controlassem seus filhos para evitar que soltassem espuma em direção aos outros foliões. “Parece que os pais são mais desobedientes que os filhos”, declarou Carla, expressando sua preocupação com a segurança dos pequenos.

No dia anterior, ao desfilar ao lado do marido Xanddy, eles já haviam demonstrado preocupação semelhante sobre a segurança dos foliões, especialmente crianças.

Nota de Repúdio do Olodum

A banda Olodum também se viu envolvida em polêmica após emitir uma nota de repúdio contra Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur). O motivo foi a declaração feita por Edington sugerindo que a banda havia causado atrasos nos desfiles no circuito Dodô. Em resposta, o Olodum afirmou que sempre respeitou os horários estabelecidos conforme acordado com a Saltur e a Prefeitura de Salvador.

Até o fechamento deste artigo, a gestão municipal não havia se pronunciado sobre as alegações feitas pela banda.

Atrasos e Cancelamentos

A confusão começou antes mesmo do início oficial do Carnaval com atrasos envolvendo o BaianaSystem. Os fãs ficaram insatisfeitos com o horário agendado para o desfile do Navio Pirata às 23h50. Após negociações com a prefeitura, a apresentação foi antecipada para as 22h; no entanto, problemas operacionais levaram ao atraso real na ordem dos desfiles.

Além disso, o grupo É O Tchan cancelou sua participação no evento sem relação aparente com esses atrasos. A equipe da banda não retornou aos pedidos de esclarecimento até a publicação deste artigo.