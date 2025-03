Tecnologia avança na segurança do carnaval de Salvador

A segurança durante o Carnaval de Salvador, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil, recebeu um reforço significativo por meio da tecnologia, conforme afirmam as autoridades locais.

Com a instalação de mais de 1.500 câmeras de monitoramento equipadas com tecnologia de reconhecimento facial em pontos estratégicos do circuito carnavalesco, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia reporta que 42 indivíduos procurados pela Justiça foram localizados utilizando este sistema avançado.

Essas câmeras são capazes de empregar inteligência artificial para analisar os rostos dos foliões em tempo real. Ao identificar qualquer pessoa com perfil suspeito ou que possua mandado de prisão, um alerta é imediatamente enviado às equipes responsáveis pela segurança, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

Entre os indivíduos já detectados pelas câmeras estão aqueles com mandados relacionados a crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e pendências com pensão alimentícia.

Além disso, durante os dez dias de festividades, que incluem o pré-carnaval, aproximadamente 8,8 milhões de pessoas passaram pelos portais de abordagem estabelecidos nos circuitos. Durante este período, mais de 4 mil itens proibidos foram apreendidos, abrangendo desde tesouras e facas até garfos e espelhos, incluindo até algemas de brinquedo.