Conflito entre sisters no BBB 25 aumenta após formação do Paredão

Após a intensa formação do Paredão no último domingo (16), o clima esquentou ainda mais dentro da casa do Big Brother Brasil 25. Na madrugada desta segunda-feira (17), Thamiris e Vitória Strada se envolveram em uma discussão acalorada que deixou os demais participantes atentos à situação.

A confusão começou quando Thamiris, visivelmente irritada, se levantou para confrontar Vitória após a atriz mencionar que as sisters haviam se reunido para criticar seu comportamento. A nutricionista não hesitou em expressar seu descontentamento, ressaltando que tinha o direito de manifestar sua raiva diante do ocorrido.

“Se você não levantou a voz para a gente porque você não quis, legal. Mas eu estou com raiva e eu tenho direito, sim, de me alterar nesse momento”, afirmou Thamiris, deixando claro seu ponto de vista sobre a situação. Ela também destacou que não havia feito ofensas pessoais a Vitória, mas que se sentia incomodada pela falta de comunicação entre elas.

Por sua vez, Vitória, surpreendida pela reação de Thamiris, respondeu elevando o tom de voz e alegou desconhecer que a sister estava chateada. Thamiris imediatamente pediu que Vitória mantivesse a calma: “Abaixa o seu tom de voz se você não quer que eu grite com você. Vitória, eu estou falando sério, não grita comigo assim, por favor”.

Durante a troca de farpas, Thamiris ainda enfatizou a relação que tinha com outro participante, Guilherme, sugerindo que ele havia optado por votar nela devido à proximidade que compartilhavam. “O Guilherme poderia ter votado em você. Ele votou em mim. Você é Camarote, você não é amiga dele, eu tenho muito mais troca com ele“, declarou.

Essa tensão entre as sisters promete gerar novos desdobramentos nas próximas interações dentro da casa, à medida que os participantes lidam com as consequências da formação do Paredão e suas respectivas alianças.