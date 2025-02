BBB: Aline, Guilherme e Mateus estão no Paredão

O Big Brother Brasil 25 chega ao seu quinto Paredão, que conta com a participação dos brothers Aline, Guilherme e Mateus, todos lutando por sua permanência na casa mais vigiada do país.

A votação está aberta e os fãs do reality show têm a oportunidade de decidir quem deve deixar o programa. Para participar da eliminação, basta acessar o gshow e registrar seu voto.

Formação do Paredão

O caminho para o quinto Paredão começou com uma reviravolta durante a Prova do Líder. Diego Hypolito, que havia sido eliminado da competição por Maike, acabou sendo indicado ao Paredão como consequência de sua escolha na prova. Ao ser escolhido, Diego anunciou: “Estou no Paredão”.

Além disso, Renata conquistou o Anjo da semana e optou por imunizar João Gabriel, reforçando a aliança entre eles. “Joga no meu time, estamos juntos sempre”, declarou Renata em um gesto de apoio.

No papel de Líder, Eva tomou a decisão de indicar Mateus para o Paredão. Em sua justificativa, ela citou ter recebido adjetivos negativos dele, como “fútil”, “birrenta” e “rancorosa”, o que influenciou sua escolha.

Votação e Divisão de Grupos

Os participantes foram organizados em dois grupos distintos para a votação. Um grupo ficou no Quarto Anos 50 e o outro no Quarto Nordeste, cada um podendo votar apenas nos membros de seu próprio grupo.

No Quarto Anos 50, Aline foi a mais votada, recebendo três votos. Já no Quarto Nordeste, Guilherme recebeu quatro votos. Essa divisão trouxe mais estratégia para a formação do Paredão.

Tadeu Schmidt foi responsável por conduzir a contagem dos votos e anunciou os emparedados que foram escolhidos pelos grupos.

Prova Bate-Volta

Para completar as emoções da semana, uma Prova Bate-Volta foi realizada entre os emparedados Aline e Guilherme e Diego Hypolito. Com uma dinâmica desafiadora em três fases que exigia tanto sorte quanto habilidade, Diego se destacou e conseguiu escapar da berlinda ao ser o primeiro a completar todas as etapas.

A votação continua aberta para o público que deseja interagir e influenciar diretamente nos rumos do jogo. O próximo passo é acompanhar as movimentações dos participantes enquanto eles tentam garantir suas posições dentro da casa até a próxima eliminação.