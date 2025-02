Eva, a líder da Semana no BBB25, revela possíveis indicações para o Paredão

Na última sexta-feira (14), a fisioterapeuta Eva, atual Líder do Big Brother Brasil 25, compartilhou com sua amiga Renata, professora de dança, suas intenções para o próximo Paredão que será formado neste domingo (16). Durante uma conversa franca, Eva mencionou três participantes que estão em sua mira: Mateus, Camilla e Vitória.

A sister também destacou outros dois nomes que poderiam ser considerados para a berlinda: Gracyanne e Thamiris. “Diego já está no Paredão”, afirmou Eva, indicando que sua decisão ainda está em aberto. Em um momento de reflexão, ela ponderou sobre a possibilidade de indicar Camilla diretamente. “Ninguém vai votar na Camilla tão cedo”, comentou Eva, ressaltando a estratégia por trás de sua escolha.

Eva explicou sua relação com os outros participantes: “Meu lance com Mateus é mais direto hoje. Com a Camilla, é diferente… Ela vota em mim, mas não temos mais desavenças”. Essa análise demonstra uma preocupação com as alianças dentro da casa, uma vez que Camilla parece não ter muitos votos contra ela no momento.

Após essa conversa, Eva selecionou cinco participantes para o quadro “Na Mira do Líder”: Vitória Strada, Mateus, Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa. Essa decisão pode influenciar o jogo nos próximos dias.

Vale mencionar que João Pedro, João Gabriel e Renata foram desclassificados antes do início da prova do Líder. A desclassificação ocorreu quando os participantes se afastaram para o banheiro e Renata teve um incidente ao pingar colírio no olho, apesar das instruções do apresentador Tadeu Schmidt para permanecerem na sala.