Confira os vencedores do Prêmio Multishow 2024

Na noite desta terça-feira (3), o Prêmio Multishow 2024 destacou-se como uma celebração vibrante da música brasileira, reunindo artistas renomados e revelações em ascensão. Com transmissão ao vivo pelo Multishow, Globoplay e TV Globo, o evento foi conduzido por Tata Werneck, Tadeu Schmidt e a estreante Kenya Sade, mantendo o público atento aos anúncios dos vencedores em diversas categorias musicais.

Liniker emergiu como a grande estrela da noite, consolidando sua posição com quatro prêmios conquistados: Capa do Ano, MPB do Ano, Álbum do Ano e Artista do Ano. A artista, que liderou as indicações com onze nomeações, incluindo três músicas concorrendo na categoria MPB do Ano, emocionou o público ao receber o prêmio de Artista do Ano. Em seu discurso de agradecimento, Liniker destacou a importância de ser ouvida em um país que muitas vezes silencia vozes diversas: “Agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas”, declarou, entre lágrimas.

Além das conquistas de Liniker, a cerimônia também celebrou outros talentos. Amaro Freitas foi reconhecido como Instrumentista do Ano; Pretinho da Serrinha levou o prêmio de Produção Musical do Ano; e Anitta garantiu o troféu de Melhor Clipe TVZ com “Mil Veces”. O prêmio de Melhor Funk do Ano foi para “Joga Pra Lua”, parceria entre Anitta, Dennis e Pedro Sampaio. No rock, Barão Vermelho e Cazuza foram laureados com “Do Tamanho da Vida”.

O Prêmio Multishow 2024 também deu voz ao público, permitindo que cinco categorias fossem decididas por votação popular no gshow: Show do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano. Zaynara foi eleita a Revelação do Ano enquanto Jão conquistou o título de Melhor Show do Ano com sua Superturnê no Rock in Rio 2024.

Os vencedores por gênero musical foram escolhidos pela Academia. Destaques incluem Ivete Sangalo na categoria Axé/Pagodão com “Macetando” e Lauana Prado levando os prêmios de Hit do Ano e Melhor Sertanejo com “Escrito Nas Estrelas”. No pop, Pabllo Vittar venceu com “São Amores”.

Em suma, o Prêmio Multishow 2024 reafirmou sua relevância como palco para a diversidade musical no Brasil, consagrando artistas já estabelecidos e abrindo espaço para novos talentos.