Confira os novos endereços de onze unidades do Bom Prato Móvel

A partir desta quarta-feira (10), 11 unidades do Bom Prato Móvel funcionarão em novos endereços. A mudança, válida para os próximos quatro meses, tem como objetivo ampliar o acesso ao serviço para moradores de áreas vulneráveis.

O Bom Prato Móvel serve 300 almoços por dia. A iniciativa do Governo de SP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem como objetivo atender, a preço simbólico, cidadãos sem condições financeiras de se alimentar com qualidade. Atualmente, o estado de São Paulo conta com 45 unidades móveis.

Confira os novos endereços das unidades do Bom Prato Móvel:

● Araraquara: Av. Francisco Zavatti – Conj. Hab. Victório de Santi, Araraquara – SP, 14808-270;

● Barretos: Av. José Amêndola Neto, 315 – Jardim Califórnia, Barretos – SP, 14781-254;

● Brasilândia: Av. Dep. Cantídio Sampaio, 4390 – Jardim Damasceno, São Paulo – SP, 02879-020;

● Cidade Dutra: R. Teresa Farias Isassi, 16 – Grajaú, São Paulo – SP, 04852-223;

● Guarujá: R. Santa Izabel, 55 – Balneário Guarujá – SP, 11441-600 x R. Leonor da Silva Quadros;

● Heliópolis: R. Memorial de Aires, 440-478 – Jardim São Savério, São Paulo – SP, 04194-280;

● Itapevi: Praça do Biru, R. Luiz Reviglio, 1105 – Jardim da Rainha, Itapevi – SP, 06656-215;

● Mogi das Cruzes: Rua Tonga, 20, no Jardim Aeroporto;

● Parelheiros: Rua Bem te Vi 915 – Colônia – São Paulo – SP, 04896-250;

● Perus: R. Íbis Dourado, 845 – Parque Pretoria, Franco da Rocha – São Paulo – SP, 07864-120.

● Taubaté: Rua Isidoro Nogueira Tinoco, 964 – Chácara São Silvestre