Confira os carros com IPVA mais caros do Brasil em 2025

A variação nas alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre os estados brasileiros, que oscila entre 1% e 4%, resulta em diferentes valores para veículos semelhantes. Em 2025, um dos IPVAs mais elevados registrados no Brasil corresponde a uma LaFerrari, modelo especial da marca italiana, com um tributo de R$ 1.200.738.

Esse valor impressionante está vinculado a um supercarro avaliado em R$ 34,8 milhões, registrado no estado de Goiás. A LaFerrari, produzida entre 2013 e 2018, destaca-se como o primeiro carro híbrido da Ferrari, equipado com um motor V12 de 6.2 litros que gera 789 cv de potência. Quando combinado com o sistema híbrido, esse modelo alcança até 950 cv e um torque notável de 91,7 kgfm.

Para fins de comparação, esse torque é superior ao de duas picapes Toyota Hilux 2025 juntas, cada uma com 42,8 kgfm na versão manual equipada com motor 2.8 turbo diesel. Além disso, a LaFerrari pode ser comparada a duas Ford Ranger com motor 2.0 turbo diesel e tração nas quatro rodas, demonstrando seu desempenho excepcional.

A aceleração da LaFerrari é igualmente impressionante: ela atinge os 100 km/h em apenas 2,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 350 km/h. Graças à tração eletrificada, o modelo consegue manter uma alta performance enquanto reduz o consumo de combustível em até 40%.

Com o valor do IPVA de R$ 1.200.738, seria possível adquirir um Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet por R$ 1.174.000 ou dois novos Porsche 718 Cayman por R$ 535 mil cada, sobrando ainda cerca de R$ 130 mil para outras aquisições.

Além disso, a quantia restante poderia ser utilizada na compra de outros veículos novos, como:

Nissan Kicks: entre R$ 115.890 e R$ 155.990

Fiat Fastback: entre R$ 119.990 e R$ 171.990

Jeep Renegade: entre R$ 118.290 e R$185.990

Honda City: entre R$ 117.500 e R$142.400

Volkswagen T-Cross: entre R$119.990 e R$184.490

Em uma análise mais ampla sobre os IPVAs mais altos por estado, diversas marcas de prestígio se destacam nas listas estaduais.

Ranking dos IPVAs mais caros por estado

Segue uma visão geral das alíquotas que variam conforme o estado:

Acre (AC) : O maior IPVA é de um Porsche 911 Turbo avaliado em R$ 995.317, com um tributo de R$ 29.670,70.

: O maior IPVA é de um Porsche 911 Turbo avaliado em R$ 995.317, com um tributo de R$ 29.670,70. Alagoas (AL) : Lamborghini Urus (2021) com IPVA de R$102.625,93.

: Lamborghini Urus (2021) com IPVA de R$102.625,93. Amapá (AP) : Lamborghini Aventador SVJ com imposto de R$220.338,96.

: Lamborghini Aventador SVJ com imposto de R$220.338,96. Amazonas (AM) : Ferrari 488 Spider (2019) gerando um tributo de R$137.307,36.

: Ferrari 488 Spider (2019) gerando um tributo de R$137.307,36. Bahia (BA) : Lamborghini Aventador SVJ R avaliada em R$6.858.019 com IPVA de R$171.450,47.

: Lamborghini Aventador SVJ R avaliada em R$6.858.019 com IPVA de R$171.450,47. Ceará (CE) : Lamborghini Huracán Evo avaliada em R$4.590.000 e com IPVA de R$142.810,12.

: Lamborghini Huracán Evo avaliada em R$4.590.000 e com IPVA de R$142.810,12. Distrito Federal (DF) : LaFerrari que gerou um imposto de R$1.044.140,04.

: LaFerrari que gerou um imposto de R$1.044.140,04. Espírito Santo (ES) : Lamborghini Aventador SVJ com imposto de R$152.659,42.

: Lamborghini Aventador SVJ com imposto de R$152.659,42. Goiás (GO) : O recorde fica novamente com a LaFerrari mencionada anteriormente.

: O recorde fica novamente com a LaFerrari mencionada anteriormente. Maranhão (MA) : Lamborghini Huracán com IPVA de R$120.674,49.

: Lamborghini Huracán com IPVA de R$120.674,49. Mato Grosso (MT) : Ferrari SF90 Spider com imposto de R$200.470,62.

: Ferrari SF90 Spider com imposto de R$200.470,62. Mato Grosso do Sul (MS) : Bentley Continental GT avaliando em R$3.043.314 com IPVA de R$91.299,42.

: Bentley Continental GT avaliando em R$3.043.314 com IPVA de R$91.299,42. Minas Gerais (MG) : Ferrari 812 GTS (2023) gerando um imposto alto de R$263.085,18.

: Ferrari 812 GTS (2023) gerando um imposto alto de R$263.085,18. Pará (PA) : Lamborghini Revuelto (2024) avaliada em R$7.186.600 e IPVA gerado em R$179.665.

: Lamborghini Revuelto (2024) avaliada em R$7.186.600 e IPVA gerado em R$179.665. Paraíba (PB) : Ferrari Daytona SP3 gerando um tributo significativo de R$447.243,10.

: Ferrari Daytona SP3 gerando um tributo significativo de R$447.243,10. Paraná (PR) : Ferrari SF90 Spider com imposto elevado de R$267.005,48.

: Ferrari SF90 Spider com imposto elevado de R$267.005,48. Pernambuco (PE) : Trio dominado por Ferraris incluindo uma que gera IPVA elevado devido ao seu preço exorbitante.

: Trio dominado por Ferraris incluindo uma que gera IPVA elevado devido ao seu preço exorbitante. Piauí (PI) : Lamborghini Huracán avaliada em alta categoria com tributo correspondente.

: Lamborghini Huracán avaliada em alta categoria com tributo correspondente. Rio de Janeiro (RJ) : Lamborghini Revuelto no topo da lista estadual dos carros mais caros para IPVA.

: Lamborghini Revuelto no topo da lista estadual dos carros mais caros para IPVA. Rio Grande do Norte (RN) : Porsche 911 Turbo S como o carro mais caro do estado neste quesito.

: Porsche 911 Turbo S como o carro mais caro do estado neste quesito. Rio Grande do Sul (RS) : Porsche 918 Spyder gerando o maior IPVA no estado.

: Porsche 918 Spyder gerando o maior IPVA no estado. Sergipe (SE) : Dominado pelas Ferraris novamente na lista dos maiores valores de impostos a serem pagos.

: Dominado pelas Ferraris novamente na lista dos maiores valores de impostos a serem pagos. Tocantins (TO): Dados não disponíveis até o momento devido à falta de resposta da Secretaria da Fazenda local.

A análise dos IPVAs revela não apenas os altos custos associados à posse desses veículos luxuosos mas também as disparidades nos tributos aplicáveis dependendo da localização geográfica dentro do Brasil.