Donos de carros de luxo em Goiás devem pagar até mais de R$ 1 milhão de IPVA

Em Goiás, o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) será calculado com base em 3,75% do valor venal dos veículos, conforme a tabela FIPE. Para motoristas que optarem pelo pagamento à vista até o dia 15 de janeiro, há um desconto de 8% no valor total.

A Secretaria da Economia do Estado divulgou recentemente o calendário para o pagamento do IPVA de 2025. Carros de marcas renomadas, como Ferrari, Porsche e McLaren, podem resultar em valores de imposto que ultrapassam a marca de R$ 1 milhão. O pagamento pode ser efetuado em até dez parcelas, oferecendo uma alternativa para proprietários de veículos de alto valor.

Para facilitar a consulta aos valores dos veículos registrados no estado, a Secretaria disponibiliza informações online, sendo necessário informar o modelo e o ano de fabricação do automóvel desejado.

Além disso, conforme levantamento do jornal O Popular, o veículo mais caro registrado em Goiás é a Ferrari LaFerrari, avaliada em mais de R$ 34 milhões. O imposto anual correspondente ao IPVA para esse carro é estimado em cerca de R$ 1.200.738. É importante notar que esses valores são calculados sem considerar eventuais descontos disponíveis.

O IPVA pode ser impactado por benefícios fiscais como a Redução da Base de Cálculo (RBC), Desconto da Nota Fiscal Goiana (NFG) e descontos por antecipação no pagamento.

Confira abaixo uma lista dos dez carros mais caros registrados no estado e seus respectivos valores de IPVA:

10º lugar: McLaren 765LT Spider – Avaliação: R$ 8.264.000 | IPVA: R$ 285.108

9º lugar: McLaren Senna Coupe – Avaliação: R$ 8.662.000 | IPVA: R$ 298.839

8º lugar: Ford GT 2019 – Avaliação: R$ 9.225.000 | IPVA: R$ 337.893

7º lugar: Ford GT 2020 – Avaliação: R$ 9.794.000 | IPVA: R$ 337.893

6º lugar: Ford GT 2022 – Avaliação: R$ 10.054.000 | IPVA: R$ 346.863

5º lugar: McLaren P1 Coupe – Avaliação: R$ 12.345.000 | IPVA: R$ 425.902

4º lugar: Porsche 918 Spyder (2014) – Avaliação: R$ 12.657.000 | IPVA: R$ 436.666

3º lugar: Porsche 918 Spyder (2015) – Avaliação: R$ 13.433.000 | IPVA: R$ 463.438

2º lugar: Ferrari Daytona SP3 – Avaliação: R$ 18.020.000 | IPVA: R$ 621.690

1º lugar: Ferrari LaFerrari – Avaliação: R$ 34.804.000 | IPVA: R$ 1.200.738

A data limite para o pagamento total do imposto e do licenciamento anual varia conforme o final da placa do veículo, devendo ser realizado até o dia 15 de setembro para placas finais 1 e 2, e até o dia 15 de outubro para finais de placas variando entre zero e nove.

Para mais detalhes sobre o calendário do IPVA, consulte as informações disponíveis no site da Secretaria da Economia.