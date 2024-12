Confira o horário de funcionamento dos bancos no período do ano-novo

A virada do ano impacta o funcionamento das agências bancárias no Brasil, com ajustes nos horários nesta última semana de 2024. Na segunda-feira, dia 30 de dezembro, os bancos operarão em horário normal, permitindo a realização de pagamentos de contas com vencimento nesta data.

Fechamento entre 31/12 e 1/1

No entanto, a partir de terça-feira, dia 31 de dezembro, até quarta-feira, dia 1º de janeiro, as agências permanecerão fechadas e não haverá compensações bancárias, incluindo transferências via TED. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressalta que apenas o sistema Pix estará disponível para operações durante este período, funcionando 24 horas por dia, incluindo feriados.

Retorno das atividades bancárias

As atividades bancárias retornarão na quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. É importante observar que contas de consumo, como água e energia elétrica, cujo vencimento ocorra em dias sem compensação bancária (31/12 e 1/1), poderão ser quitadas no primeiro dia útil subsequente sem a aplicação de multas ou juros.

Pagamento de tributos

Para tributos e impostos com vencimentos em feriados ou datas sem compensação bancária, a recomendação é que os contribuintes efetuem o pagamento antecipadamente para evitar penalizações. A Febraban destaca que as datas para o pagamento de tributos normalmente já são ajustadas ao calendário dos feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso haja divergência nas datas indicadas nos documentos de arrecadação, é aconselhável que o contribuinte antecipe o pagamento ou utilize a funcionalidade de agendamento nos caixas eletrônicos e canais digitais oferecidos pelos bancos.

Alternativas de pagamento

A resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece que sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis para operações bancárias. Assim, as agências não funcionarão em feriados oficiais, independentemente da sua natureza.

Os clientes ainda têm à disposição áreas de autoatendimento nas agências e canais digitais por meio de celulares e computadores para realizar transferências e pagamentos. A Febraban enfatiza a segurança e praticidade desses meios eletrônicos como alternativas eficazes durante os períodos em que as agências estão fechadas.

Além disso, clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem utilizar o Débito Direto Autorizado (DDA) para efetuar o pagamento de boletos bancários.