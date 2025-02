Confira o funcionamento do Programa Bom Prato no feriado prolongado de Carnaval

Algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que abrem aos finais de semana e feriados terão mudanças no funcionamento durante o feriado prolongado de Carnaval. Confira:

– No final de semana dos dias 1º e 2 de março, as unidades 25 de Março, Rio Claro e Suzano estarão fechadas para manutenção.

– As seguintes unidades abrirão apenas no sábado, dia 1º de março, e fecharão no domingo: Bauru, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Franca, Guaianases, Guarulhos, Jacareí, Lapa, Mogi das Cruzes I, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Santos I, Taubaté e Tucuruvi.

– Na segunda-feira, dia 3, exceto o Bom Prato Rio Claro, que estará fechado devido à obra de revitalização, todas as unidades retomarão o funcionamento normal

– Já na terça-feira, dia 4, durante o feriado de Carnaval, apenas as seguintes unidades estarão em funcionamento: 25 de março, Brás, Campinas, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus.