Confira o cronograma semanal de obras das principais rodovias concedidas de São Paulo

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que estão sendo realizadas obras de melhoria em diversas rodovias concedidas. O objetivo das intervenções é melhorar o tráfego e a segurança dos trechos. A autarquia reforça para que os motoristas transitem por essas vias com atenção e prudência, evitando acidentes.

Sistema Castello Branco-Raposo

Nesta semana, entre os dias 10 e 16 de março, a CCR ViaOeste, responsável pela administração do Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, vai realizar obras em suas rodovias para melhorar o tráfego e a segurança dos usuários. As benfeitorias começam na Rodovia Castello Branco (SP-280), onde as equipes da concessionária vão iniciar a recuperação e a restauração do pavimento e microrrevestimento, entre o km 13 e o km 79, ambos os sentidos, entre os municípios de Osasco e Itu. Além da implantação de faixas adicionais, haverá interdição de via expressa e das vias marginais.

Já na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), acontecem obras de recuperação e restauração do pavimento da pista leste, entre os municípios de Cotia e Araçoiaba da Serra, do km 34 ao km 115, ambos os sentidos. Em Mairinque, a rodovia recebe obras na pista leste, no km 70.

Outras rodovias que integram o Sistema

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075)

Equipes da concessionária CCR ViaOeste vão realizar a recuperação, restauração do pavimento e obras da rodovia conhecida como Castelinho, entre os municípios de Sorocaba e Itu, do km 0 e o km 15, ambos os sentidos.

Rodovia Dr. Celso Charuri (SPI-091/270)

Em Sorocaba, entre o km 0 e o km 6, ambos os sentidos, o local receberá obras, além da recuperação e restauração do pavimento. Trabalhos de conservação e manutenção em geral, com e sem interdição de faixas, também serão executados por equipes da concessionária.

Manutenção geral nas Rodovias do Sistema

Melhorias gerais como sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, obras de arte especiais (OAEs) e barreira de concreto; reparo de drenagem e pintura de obras de arte especiais; podas de árvore e arbustos; limpeza de placas de sinalização; implantação de delineador e defensa metálica; roçada e coleta de lixo; aferição de radar; manutenção, iluminação e reparo em câmeras vão acontecer da seguinte forma: na SP-280, entre o km 12 e o km 79; na SP-270, entre o km 34 e o km 115; na SP-075, entre o km 0 e o km 15; na SPI-091/270, entre o km 0 e o km 6, em ambos os sentidos. O cronograma de obras realizado pela CCR ViaOeste poderá sofrer alterações e será reprogramado em caso de condições climáticas desfavoráveis.

Rodovia Orlando Quagliato (SP-327)

A CART realiza obras no dispositivo de passagem inferior localizado no quilômetro 4 da Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo, com interdição parcial. A medida é necessária para a execução do serviço de alargamento da obra de arte especial, que receberá uma faixa adicional no sentido Ourinhos-Bauru. As obras têm previsão de término no final de março.

Outra obra de manutenção de pavimento na alça de entrada da Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), também administrada pela CART, será realizada entre os dias 11 e 12 de março. A intervenção vai interditar o acesso localizado no município de Piratininga. As obras no km 246+280, sentido oeste, acontecerão das 7h às 18h.

O trecho ficará totalmente interditado durante a execução das melhorias. Os motoristas deverão seguir até o retorno mais próximo, garantindo o acesso à rodovia sem prejuízo ao tráfego, já que se trata de uma intervenção de curta duração. O local contará com sinalização reforçada e os condutores serão orientados a dirigir em velocidade reduzida, e não parar na pista para observar a obra.

Rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333)

A Entrevias deu início à duplicação de 28 quilômetros da SP-333, do km 273+160 até o km 295+485, em Guarantã. O projeto inclui a construção de quatro dispositivos de acesso/retorno nos quilômetros 253, 258, 264 e 273, com conclusão prevista para 2026.

Outras obras incluem também:

Fechamento do acostamento da Rodovia Miguel Jubran (SP-333):

Em Assis:

do km 411 ao km 414, sentido Tarumã.

do km 414 ao km 411, sentido Echaporã.

Em Tarumã:

do km 415 ao km 419, sentido Florínea.

do km 419 ao km 415, sentido Assis.

do km 419 ao km 422, sentido Florínea.

do km 429 ao km 432, sentido Assis.

Estreitamento de pista nos seguintes trechos da Rodovia Miguel Jubran (SP-333):

Entre o km 427+500 e o km 427+000, em Tarumã, nos sentidos Assis e Florínea.

Entre o km 433+100 e o km 435+800, em Tarumã, nos sentidos Assis e Florínea.

Do km 414 ao 415, entre Assis e Tarumã, sentido Tarumã.

Do km 415 ao 414, entre Tarumã e Assis, sentido Assis.

Do km 419 ao 422, em Tarumã, no sentido Assis.

Desvio operacional devido a obras

Acontecerá no km 425, em Tarumã. O trânsito fluirá em mão única nos dois sentidos, com estreitamento de faixa 1, tanto no sentido Assis quanto no sentido Florínea, entre o km 425+600 e o km 424+520.

Outras rodovias que têm intervenções programadas:

SP-310, SP-326, SP-333

A EcoNoroeste realiza obras diurnas (7h às 17h) e noturnas (21h às 7h) nas seguintes rodovias até o próximo dia 27:

Washington Luís (SP-310): intervenções e obras em Araraquara, Ibaté, Santa Adélia, Pindorama, Catiguá, Cedral, Matão e Catanduva, Descalvado, São José do Rio Preto e Mirassol.

Brigadeiro Faria Lima (SP-326): Jaboticabal.

Laurentino Mascari (SP-333): obras em Taquaritinga.

SP-075, SP-127, SP-280, SP-300 e SPI-102/300

A concessionária Via Colinas, administrada pelo grupo Via Appia, realizará serviços de manutenção e conservação em suas rodovias entre os dias 10 e 16 de março, com objetivo de manter a qualidade e segurança em suas rodovias. A execução dos trabalhos inclui: implantação de tachas, reparo de pavimento e defensa, e sinalização horizontal.

As rodovias e trechos que vão sofrer as intervenções são: SP-075 (do km 15 ao km 77+600), SP-127 (do km 0 ao km 105+900), SP-280 (do km 79+380 ao km 129+600), SP-300 (do km 64+600 ao km 158+650) e SPI 102/300 (do km 0 ao km 7+900).

Para garantir a segurança de todos, haverá sinalização adequada e equipes da concessionária orientando os motoristas nos locais. Em alguns casos, será necessário o fechamento alternado das faixas.