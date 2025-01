Confira o calendário dos ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro

Veja o calendário abrangente que contém informações essenciais sobre os ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro, garantindo que os foliões não percam nenhum detalhe, seja nas ruas, nas quadras ou no icônico Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Com a data do carnaval do Grupo Especial agendada para março de 2025, as principais escolas de samba dispõem de mais tempo para se preparar adequadamente. Essa alteração proporciona aos amantes da festa uma oportunidade maior para participar dos ensaios, que ocorrerão tanto em quadras quanto em eventos ao ar livre.

A reportagem elaborou um guia completo que apresenta a programação dos ensaios das 12 escolas do Grupo Especial até a chegada do carnaval. Abaixo estão os detalhes dos ensaios programados:

Mangueira

Ensaio show:

Horário: 22h

22h Local: Quadra da escola

Quadra da escola Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1.072, Mangueira, Zona Norte

Rua Visconde de Niterói, 1.072, Mangueira, Zona Norte Datas: 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 08/02, 15/02, 22/02 e 01/03 (sábados)

Ensaio de rua:

Horário: 18h

18h Local: Saída do metrô do Maracanã

Saída do metrô do Maracanã Endereço: Rua Visconde de Niterói, aproximadamente 1 km da quadra da escola

Rua Visconde de Niterói, aproximadamente 1 km da quadra da escola Datas: 05/01, 12/01, 16/01, 19/01, 23/01, 26/01, 06/02, 09/02, 13/02 e 16/02

Ensaio técnico:

Horário: 20h

20h Local: Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Sambódromo da Marquês de Sapucaí Endereço: Rua Marquês de Sapucaí, Centro

Rua Marquês de Sapucaí, Centro Datas: 01/02 e 21/02

Salgueiro

Ensaio show:

Horário: 20h30

20h30 Local: Quadra da escola

Quadra da escola Endereço: Rua Silva Teles, 104, Andaraí, Zona Norte

Rua Silva Teles, 104, Andaraí, Zona Norte Datas: Sábados – 11/01, 18/01, 25/01, 1/02, 8/02, 15/02 e 22/02

Ensaio de rua: