Grupos vão às ruas do Rio e iniciam o pré-Carnaval

O início do ano de 2025 no Rio de Janeiro foi marcado por um vibrante pré-Carnaval de rua, evento promovido pela Desliga dos Blocos desde 2009. Neste domingo (5), cerca de 30 grupos animaram as ruas da cidade, dando a largada para a folia.

Matheus Santana, de 28 anos, que se juntou ao bloco Não Monogamia Gostoso Demais em frente à Bolsa de Valores do Rio, expressou sua satisfação com a festa. “Sempre acompanho, vou vendo onde tem bloquinhos, acordo cedo e venho. Está melhorando sempre. Estou achando tudo mais seguro do que outros anos, está sendo bem tranquilo”, comentou o jovem.

Próximo dali, o bloco Mulheres Rodadas divertia os foliões com suas integrantes que vestiam saias e ousadas combinações como meias arrastão e biquínis. O uso de pernas de pau, uma das características do bloco que surgiu a partir de um meme, era um dos atrativos da festa. “Um cara disse que ‘só tinha mulher rodada’ e nós adotamos esse nome”, explicou Elisa Caldeira, uma das participantes que se equilibrava nas alturas.

Em outro ponto da festividade, próximo à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Yale Prado, de 32 anos, se destacou com sua fantasia da bruxa Elphaba, do musical Wicked. “Este ano pretendo sair apenas com fantasias ligadas ao cinema”, afirmou ele, revelando planos futuros relacionados a filmes como A Substância e Ainda Estou Aqui. Yale também compartilhou o significado por trás de sua escolha: “Escolhi Elphaba pelo significado da amizade; o filme retrata que amigos podem se gostar mas acabar se afastando”.

No bloco Love Songs, um clima romântico pairava no ar enquanto Luana Sampaio dançava abraçada a Eduardo, um novo conhecido que trazia um arco decorado com conchas. “É tempo de amor, de celebrar e de comemorar a vida”, declarou Luana.

A segurança durante os eventos foi reforçada pela Polícia Militar, que intensificou a presença nas ruas através de viaturas e patrulhamento a pé. A concentração não oficial estava programada para se encerrar às 17h, quando os foliões se reuniriam para o desfile do Boi Tolo na Praça Quinze, sem um percurso previamente definido.

Ainda que o pré-Carnaval não seja oficialmente reconhecido pela Riotur, a empresa municipal responsável pelo turismo no Rio valoriza as manifestações culturais populares que historicamente iniciam as festividades carnavalescas na cidade. A Riotur também enfatizou a importância do respeito ao espaço público por parte dos foliões para assegurar o sucesso do evento.