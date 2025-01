Confira entrevista com o novo diretor-superintendente do CPS

Empossado em novembro, Clóvis Dias, o novo diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), fala sobre sua visão da educação profissional, sua trajetória como educador e seus planos para a instituição. Ex-aluno da Escola Técnica Estadual Prof. Alcídio de Souza Prado, de Orlândia, ele deu aulas na Fatec Tatuí, na Universidade 9 de Julho (Uninove) e foi coordenador de cursos nessas instituições, entre outras. Até ser indicado pelo governador Tarcísio de Freitas para a próxima gestão de quatro anos do CPS, era diretor da Fatec São Roque.

Entre suas propostas para o período até 2028, destacam-se as metas de atualizar 100% dos currículos, criar 12 laboratórios de inovação em regiões estratégicas. ampliar a oferta de cursos EAD e híbridos em 50% , firmar parcerias com 10 instituições internacionais e apoiar a criação de 50 startups por alunos e docentes. Para atingir esses objetivos, ele acredita em uma educação transformadora, que faça sentido na vida das pessoas: “Não se trata apenas de ensinar uma profissão, mas de transformar vidas por meio do conhecimento aplicado. Essa transformação ocorre quando o aluno percebe que aquilo que aprende não só o qualifica, mas também o conecta com as oportunidades do mundo real”, diz.

A Educação que melhora a vida das pessoas

Diante de seu imprescindível cafezinho (de preferência, coado “na meia”), ele confessa que vai sentir saudades da sala de aula. Afinal, esse é seu território “nativo” de trabalho, quando começou a dar aulas, há 25 anos, recém-formado na faculdade de Processamento de Dados da Universidade de Franca. “Mas eu tenho um bom remédio pra isso! De vez em quando, volto à escola, dou palestra… desse ambiente ninguém me tira”, revela Clóvis Dias, o novo diretor-superintendente do Centro Paula Souza empossado em novembro.

Aos 57 anos, passou por todos os tipos de cadeiras do universo escolar. Foi aluno da Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Alcídio de Souza Prado, de Orlândia; docente na Fatec Tatuí, docente na Universidade 9 de Julho (Uninove), coordenador de cursos nessas instituições e diretor da Fatec São Roque – entre outras atuações em instituições de ensino superior privadas. De 2006 a 2024, foi avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), para credenciamento, recredenciamento, autorização e reconhecimento de cursos de graduação.

“A Educação só completa sua missão quando influencia positivamente a vida do cidadão.” Essa frase reflete a essência de sua visão educacional. O senhor acredita que essa missão está sendo cumprida? Qual é o papel da Educação técnica e tecnológica nesse objetivo?

Acredito que estamos avançando, mas o desafio é constante. A Educação técnica e tecnológica do CPS tem um impacto direto na vida dos alunos, oferecendo a eles competências alinhadas às demandas do mercado e, principalmente, a capacidade de construir seus próprios caminhos. Não se trata apenas de ensinar uma profissão, mas de transformar vidas por meio do conhecimento aplicado. Essa transformação ocorre quando o aluno percebe que aquilo que aprende não só o qualifica, mas também o conecta com as oportunidades do mundo real, promovendo mobilidade social e contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.

Seu plano de gestão para o CPS (2025-2028) apresenta um conjunto amplo de metas e estratégias. Quais ações pedagógicas o senhor destaca como prioritárias no próximo biênio?

Destaco três frentes fundamentais. Primeiro, a revisão curricular completa, alinhando nossos cursos às demandas da Indústria 4.0, da saúde digital, da sustentabilidade e de outras áreas emergentes. Em segundo lugar, a ampliação da formação continuada para professores, incorporando metodologias ativas e tecnologias educacionais. Por último, a expansão do ensino, democratizando o acesso à formação técnica e superior tecnológica em regiões onde a educação enfrenta limitações.

O CPS é reconhecido como uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT). Quais oportunidades o senhor enxerga nesse campo?

O reconhecimento como ICT abre portas para parcerias estratégicas em pesquisa aplicada, inovação e empreendedorismo. Temos a oportunidade de atuar como ponte entre o setor produtivo e a academia, desenvolvendo soluções tecnológicas que impactem diretamente a economia paulista. Além disso, podemos atrair recursos por meio de editais de inovação, potencializando o trabalho de nossos laboratórios e criando hubs de tecnologia e startups. Queremos consolidar a instituição como referência nacional e internacional nesse campo, com alunos e professores protagonizando a criação de tecnologias que transformam indústrias e comunidades.

Sua meta é alcançar 85% de egressos trabalhando em suas áreas de formação até 2026. Como o senhor pretende atingir esse objetivo?

Essa meta será alcançada por meio de uma combinação de estratégias. Vamos fortalecer nossa relação com o setor produtivo, criando parcerias para estágios e programas de aprendizagem que conectem nossos alunos diretamente ao mercado. Além disso, estamos desenvolvendo novos cursos e ajustando currículos para atender às áreas com maior demanda, como tecnologia, saúde e energias renováveis. Também investiremos no acompanhamento de egressos, monitorando sua inserção profissional e adaptando nossas estratégias de ensino com base nos resultados. Queremos que cada aluno veja o CPS como um passaporte para sua realização profissional.

Há diretrizes que possam melhorar a governança e os processos administrativos do CPS?

Sem dúvida. Nossa gestão será pautada pela digitalização completa dos processos, integrando todas as unidades em uma única plataforma, o que trará mais eficiência e agilidade administrativa. Também adotaremos uma cultura de gestão por resultados, com metas claras e indicadores para monitorar o desempenho institucional. Além disso, fortaleceremos a transparência, criando canais acessíveis para a prestação de contas e engajamento com a comunidade acadêmica e a sociedade. A modernização administrativa é essencial para que possamos direcionar nossos esforços para aquilo que mais importa: a qualidade da educação.

Em que setores econômicos o CPS pode contribuir de forma mais significativa para o desenvolvimento do Estado de São Paulo?

O CPS tem um papel estratégico em setores como tecnologia da informação, saúde, agronegócio, energias renováveis, economia criativa e logística, entre outros. A formação técnica e tecnológica que oferecemos é essencial para suprir a demanda por profissionais qualificados nesses segmentos, que são motores do desenvolvimento econômico paulista. Além disso, a pesquisa aplicada desenvolvida em nossas unidades pode gerar soluções para desafios reais, aumentando a competitividade das empresas do estado.

Destaques do Plano de Gestão 2025-2028

1. Atualizar 100% dos currículos até 2026, priorizando áreas emergentes como IA e sustentabilidade

2. Digitalizar todos os processos administrativos e acadêmicos até 2027

3. Criar 12 laboratórios de inovação em regiões estratégicas até 2026

4. Ampliar a oferta de cursos EAD e híbridos em 50% até 2026

5. Aumentar a taxa de empregabilidade para 85% até 2026, com parcerias estratégicas

6. Implementar um plano de sustentabilidade, reduzindo em 20% o consumo de recursos até 2026

7. Firmar parcerias com 10 instituições internacionais até 2026

8. Apoiar a criação de 50 startups por alunos e docentes até 2028.

9. Expandir a oferta de cursos bilíngues e com certificação internacional

10. Fortalecer programas de inclusão social, garantindo acesso a pessoas vulneráveis e com deficiência