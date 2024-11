CPS: 55 anos inovando em parceria com o setor produtivo

Ao completar 55 anos, o Centro Paula Souza (CPS) chega à maturidade com o espírito jovem, se reinventando e se consolidando como referência em Educação Profissional e Tecnológica gratuita de excelência.

Presente em 345 municípios paulistas, o CPS mantém 228 Escolas Técnicas (Etecs) e 79 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, além de 468 classes descentralizadas – unidades que oferecem curso técnico ou integrado sob a administração de uma Etec. Cerca de 22 mil servidores são responsáveis por fazer essa engrenagem funcionar e atender a 317 mil estudantes.

A consonância entre a formação oferecida em suas unidades e aquilo que o mercado precisa é uma de suas marcas registradas, assim como a capacidade de inovar. Foi a partir dessas características que surgiu o formato Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), inédito no Brasil, e uma das apostas do CPS para os próximos anos. Em 2022, a iniciativa pioneira do CPS inspirou o Ministério da Educação (MEC) na criação do programa Verticaliza.

Esse modelo, que elimina o chamado sombreamento curricular, evitando a repetição de conteúdos, permite ao jovem fazer o Ensino Médio com habilitação técnica e completar o curso superior tecnológico correspondente em cinco anos, sem necessidade de vestibular.

Outro diferencial do AMS é a parceria com o setor produtivo. Empresas de todos os setores podem participar do programa por meio de chamamento público, oferecendo no mínimo 200 horas de atividades de contextualização profissional. Hoje existem cerca de 5,5 mil estudantes matriculados nesse formato e mais de 50 empresas parceiras.

O AMS é apenas um exemplo de cooperação entre a instituição e o setor produtivo. O CPS oferece cursos desenvolvidos sob medida para as necessidades de seus parceiros. As graduações tecnológicas em Inteligência Artificial, Sistemas Inteligentes e em Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa são exemplos recentes de formações criadas a partir das demandas do mercado.

Outra forma de atuação das empresas é a participação na atualização periódica dos currículos da instituição. Nas Etecs, por exemplo, a cada quatro anos, todos os cursos passam por uma revisão para garantir que os alunos tenham o aprendizado de que as empresas precisam.

Os cursos do CPS contam com alto índice de empregabilidade. Três em cada quatro estudantes de Etecs estão trabalhando em até um ano após a conclusão. Já nas Fatecs, nove em cada dez alunos estão empregados em até um ano depois de formados.

Outros indicadores da qualidade de ensino são as avaliações nacionais e internacionais, como Enem, Ideb, Enade e Pisa. Na edição 2022 do Pisa, por exemplo, avaliação internacional aplicada nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a média das Etecs em leitura figurou acima da média da OCDE. Se comparado o desempenho das Etecs ao de cada país, é possível observar que 27 Escolas Técnicas ficam entre as 40 melhores posições em leitura. Ou seja, mesmo com nível socioeconômico inferior ao dos alunos dos países da OCDE, os jovens das Etecs obtiveram resultados superiores.

O investimento na educação que se transforma em emprego é uma das prioridades do governador Tarcísio de Freitas, que criou, de 2023 para cá, 8 novas unidades: 4 Etecs e 4 Fatecs. Até o final de 2026 estão previstas mais 11 unidades do CPS.

A ampliação constante do número de cursos, Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia garante que cada vez mais jovens tenham acesso ao ensino público e gratuito de qualidade, independentemente de classe social. Cerca de 50% dos que ingressam nas Etecs e Fatecs têm renda familiar de até três salários-mínimos e mais de 75% deles estudaram em escolas públicas antes de chegar ao CPS.

Gerando impacto educacional, o CPS comemora seu jubileu tendo como metas seguir formando profissionais altamente qualificados e contribuindo para as transformações que o mundo requer a todo momento.

Vahan Agopyan – secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

Laura Laganá – diretora-superintendente do Centro Paula Souza.