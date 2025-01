Confira como funcionam as votações do Globo de Ouro e do Oscar

A recente indicação do filme “Ainda Estou Aqui” e da renomada atriz Fernanda Torres ao Globo de Ouro elevou as expectativas em relação a uma possível nomeação ao Oscar. O longa, dirigido por Walter Salles, também conquistou reconhecimento em diversas outras premiações cinematográficas.

Entretanto, as chances do Brasil se destacar nas premiações internacionais vão além da recepção do público. A complexidade dos sistemas de votação, que envolvem milhares de votantes de diferentes partes do mundo, desempenha um papel crucial nesse cenário. A seguir, um panorama sobre como funcionam as votações nas principais premiações do setor cinematográfico.

Globo de Ouro

No Globo de Ouro, o processo de seleção das produções indicadas ocorre em etapas. Um júri inicial escolhe seis filmes para cada uma das 27 categorias, e, após essa fase, os votantes elegem os vencedores. Para a edição de 2025, 344 votantes, entre jornalistas especializados em entretenimento de 85 países, estão envolvidos no processo. Destes, 25 são brasileiros, representando 7,5% do total de votantes.

Oscar

O prêmio Oscar conta com mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Este grupo é composto por profissionais da indústria cinematográfica, incluindo diretores, atores e executivos de diversos países, incluindo vários brasileiros. Os membros são organizados em 17 seções distintas e cada categoria é votada conforme a função específica; assim, atores votam apenas para seus pares na categoria correspondente.

Para a seleção dos indicados, os membros recebem cédulas digitais com os candidatos e classificam suas produções favoritas. A contabilização dos votos determina quem aparece na lista final de indicados. Para isso, um candidato precisa figurar no topo da lista pelo menos uma vez. Na votação final, todos os membros têm o direito de votar em todas as categorias e o vencedor é aquele que obtém o maior número de votos.

Prêmios dos Sindicatos

Diversos sindicatos dentro da indústria cinematográfica também realizam suas próprias premiações. Um exemplo é o prêmio do sindicato dos diretores (Directors Guild of America), considerado um termômetro significativo para o Oscar. A votação nesses prêmios ocorre em duas etapas online.

Sistemas semelhantes são empregados nos prêmios do sindicato dos roteiristas (Writers Guild of America), da Associação de Produtores (Producers Guild of America) e da guilda dos atores (Screen Actors Guild).

Prêmios dos Críticos

Organizações formadas por críticos de cinema nos Estados Unidos também têm suas próprias premiações. Entre essas instituições estão a Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles e a National Board of Review. As votações são realizadas pelos membros dessas associações.

Critics Choice Awards

A maior associação de críticos da América do Norte entrega os Critics Choice Awards através de um processo que inicia com uma votação escrita para selecionar os indicados e culmina com uma votação final para determinar os vencedores. Atualmente, a associação conta com 575 membros votantes que incluem críticos e jornalistas especializados.

Emmy

No campo televisivo, os prêmios Emmy são decididos por meio dos votos dos membros da Academia de Artes e Ciências Televisivas. Este corpo é composto por aproximadamente 25 mil pessoas organizadas em 31 grupos conforme suas especializações.

Bafta

No Reino Unido, o prêmio Bafta é atribuído por uma academia que reúne cerca de 10 mil membros globais. Para participar como votante, é necessário atender a critérios específicos, incluindo cinco anos de experiência na área e pagamento anual da taxa associativa. Os membros são organizados por áreas como atuação e direção e cada categoria tem sua lista inicial definida por diferentes votantes.

Os resultados do Bafta frequentemente antecipam algumas das decisões do Oscar devido à sobreposição entre os votantes das duas academias.

César

As indicações ao prêmio César são determinadas pela Academia das Artes e Técnicas do Cinema da França, composta por profissionais das mais diversas áreas do setor cinematográfico. A primeira fase da votação seleciona aproximadamente cinco indicados antes que o vencedor seja decidido na etapa seguinte. A academia conta com cerca de 4 mil votantes entre diretores, atores e roteiristas.

Goya

O prêmio Goya, principal honraria do cinema espanhol, realiza sua seleção através de uma votação secreta envolvendo cerca de 800 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. A lista inicial é elaborada pela direção da academia.