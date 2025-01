Confira a programação do Sesc Santo Amaro para toda a família de 8 a 12 de janeiro

Em janeiro, espetáculos musicais de diversos estilos, desembarcam gratuitamente na Unidade. No dia 10/1, Lael Medina Trio, grupo instrumental formado em 2013 com o intuito de homenagear e divulgar a música brasileira de qualidade internacional. Neste show, em formato intimista, revisita grandes compositores, como Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Johhny Alf e Ary Barroso. Guca Domênico se apresenta no dia 11/1, trazendo repertório de clássicos da música brasileira em vários segmentos, como, caipira, bossa nova, MPB, seresta, jovem guarda e romântico, resgatando músicas que estão no inconsciente coletivo.

No dia 12/1, Anabel Andrés e Priscila Magella apresentam o espetáculo Duas Beiras, trabalho em que compartilham composições e histórias das suas jornadas em contextos tão diversos à beira de dois rios com contextos histórico-geográficos muito emblemáticos, São Francisco e Pinheiros, que desembocam neste projeto musical iniciado em 2016 dedicado às suas águas com profunda sensibilidade.

As oficinas trazem diversão e aprendizado para toda a família, como no dia 8/1, Dicas para melhorar a escrita, uma oficina com dicas de aprimoramento da escrita, tanto para textos pessoais quanto para redações. No dia 11/1, Boneco de Feltro, estimulando práticas manuais conjuntas e troca de experiências intergeracionais, utilizando o modelo do personagem Encostinho, com moldes já cortados, em diferentes cores e estampas, personalizando os bonecos com adereços, cabelos etc. No dia 12/1, Criando Flâmulas com isogravura em tecido, pequenas bandeiras originalmente utilizadas como estandartes militares. A oficina dá um novo significado, imprimindo nelas a própria arte e utilizando-as como objeto de decoração.

Há também contação de história, A Boca da Noite e Ceuci, a Mãe do Pranto – com a Cia. Makunaicontos, baseada no livro de Cristino Wapichana, de mesmo nome, reconta a lenda indígena do povo Anambé, dia 11/1. Assim como literatura para crianças, no dia 12/1, com Leiturinha: Um Mar de Histórias, uma atividade de ambientação e mediação de leitura, onde é criado um espaço lúdico e aconchegante de fundo do mar para receber crianças e adultos e convidá-los à leitura, coletiva ou individual, com a ajuda de mediadores que indicam livros e criam dinâmicas de leitura, com Coletivo Foca.

Confira a programação completa abaixo:

[oficina – tecnologia e artes] Dicas para melhorar a escrita

Dia 8/1, quarta-feira, às 18h. Livre. 120 minutos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

Com o advento e intenso uso de redes sociais e sua efemeridade, muitas vezes utilizamos abreviações, gírias, etc, e ‘maltratamos’ a língua portuguesa, nos esquecendo de sua riqueza, então é hora de refrescar nossa memória e nos lembrarmos dela para tratá-la com mais carinho.

Fabio Bridges é jornalista especializado em cultura pop, entusiasta de novas tecnologias e da arte ao alcance de todos.

[crianças – cinema] A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília

Dia 8/1, quarta-feira, às 18h. Livre. Grátis. 85 minutos. Sem retirada de ingressos

Tudo começa quando Tonio, o filho do rei dos ursos, é capturado por caçadores nas montanhas da Sicília. Alegando o rigor de um inverno que ameaça matar de fome o seu povo, o rei decide invadir a planície habitada pelos homens. Com a ajuda de seu exército e de um mago, ele consegue obter a vitória e acaba por reencontrar Tonio. Porém logo chega à conclusão de que o povo dos ursos não foi feito para viver no país dos homens.

De Lorenzo Mattotti – Animação (2019)Vozes de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain

[oficina – tecnologia e artes] Faça Você Mesmo: Casinhas de Boneca(o)s Feita Com Papelão

Dia 9/1, quinta-feira, às 18h. Livre. 120 minutos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes

Buscando sempre dar nova utilidade a materiais recicláveis e nos valendo da criatividade, inclusive visando formas de economia financeira, criaremos com caixas de papelão casinhas de boneca(o)s.

Fabio Bridges é jornalista especializado em cultura pop, entusiasta de novas tecnologias e da arte ao alcance de todos.

[música] Música ao cair da tarde – Lael Medina Trio

Dia 10/1, sexta-feira, às 19h. Grátis. 60 minutos. Sem retirada de ingressos

Trio instrumental formado em 2013 com o intuito de homenagear e divulgar a música brasileira de qualidade internacional. Neste show, em formato intimista, revisita os grandes compositores que trazem a elegância, a classe e a brasilidade aliadas às suas obras. No repertório, Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Johhny Alf, Ary Barroso, dentre outros.

Ficha Técnica:

Lael Medina – Percuteria e bateria

Márcio Roldan – Piano digital

Nilton Leonarde – Baixo acústico

[dança – oficina] Dança contemporânea: Flying-Low e Capoeira Angola – com Jaruam Xavier

Dia 11/1, sábado, às 13h. 16 anos. Grátis. Sala de Práticas Corporais. 120 minutos. Retirada de ingressos meia hora antes.

Inspirado pelo método de dança Flying-Low e capoeira angola, Jaruam Xavier propõe para este workshop trabalhar com conceitos e métodos aplicados na criação da obra Tenebrae. Durante a aula, os participantes irão aprender partes da coreografia e poder praticar as sequências coreográficas para experimentar essa linguagem num contexto mais descontraído.

[dança – ensaio aberto] Ensaios abertos: Tenebrae de Jaruam Xavier e Homeostase de Guilherme Riku – com Divinadança

Dia 11/1, sábado, às 16h. Livre. Grátis. Práticas Corporais. 60 minutos. Sem retirada de ingressos

Tenebrae é uma pesquisa coreográfica inspirada em um antigo ritual religioso convidando o público a uma reflexão sobre a vida, a morte e o papel da espiritualidade. Em Homeostase, o corpo humano busca equilíbrio constante, mas está em um ciclo contínuo de adaptações. A cada encontro, vivência, experiência o corpo físico equaliza energias e reorganiza o espaço/tempo.

[oficina – tecnologia e artes] Boneco de Feltro – com Márcio Sno

Dia 11/1, sábado, às 15h. Livre. 120 minutos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologias e Artes

Utilizando o modelo do personagem Encostinho, cada dupla irá costurar seu próprio boneco com moldes já cortados em diferentes cores e estampas. Depois de pronto é hora de personalizar do seu boneco com adereços, cabelos etc.

Márcio Sno é paulista, zineiro, jornalista, ilustrador, pesquisador, oficineiro e educador. Criador do personagem Encostinho. Constantemente lança zines com temáticas, formatos e tamanhos diferenciados.

[contação – crianças] A Boca da Noite e Ceuci, a mãe do pranto – com cia Makunaicontos

Dia 11/1, sábado, às 14h. Praça coberta. Duração: 60 min. Sem retirada de ingressos

Baseada no livro de Cristino Wapichana, de mesmo nome, reconta a lenda indígena do povo Anambé. A terrível Mãe do Pranto vive na floresta, o que o curumim fará quando ela o encontrar? Para tentar matar sua fome insaciável, Ceuci come tudo o que vê pela frente e sempre quer mais. Agora chegou a vez do pequeno garoto enfrentar a criatura mais temida de toda a floresta. A obra Ceuci, A Mãe do Pranto é uma lenda do antigo povo Anambé, natural do Pará, narrada agora pelo escritor indígena Cristino Wapichana. O pequeno leitor é apresentado, de forma lúdica e divertida à história de um curumim que decide se aventurar em uma pesca, contrariando os conselhos de sua mãe. Corajoso, ele se julgava mais esperto do que todos. No entanto, mal sua jornada começa e o pequeno encontra Ceuci sobre uma canoa. Uma senhora gulosa, a Mãe do Pranto, do curioso curumim, devorava peixes sem parar e, quanto mais comia, mais fome tinha. Não tardou, para que a criatura descobrisse sua presença bem ali, no meio da mata. A partir disso, a narrativa se transforma em uma incrível aventura, com a perseguição de Ceuci atrás do curumim.

Ficha técnica:

Elenco: Cristino Wapichana e Sandra Maurami

Músico: Zezinho Rodrigues

Criação musical: Cristino Wapichana e Zezinho Rodrigues

Figurino: Sandra Maurami

Direção: Sandra Maurami

Co-direção: Cristino Wapichana

[música] Guca Domênico – Os Bons Tempos não Acabam

Dia 11/1, sábado, às 17h. Grátis. 60 minutos. Sem retirada de ingressos

Repertório de clássicos da Música Popular Brasileira em vários segmentos (caipira, bossa nova, MPB, seresta, jovem guarda e romântico) resgatando músicas que estão no inconsciente coletivo. Com a suavidade do violão e sempre um bom papo durante a apresentação, ao trazer essas canções para a cena atual, inevitavelmente o público canta junto – e esta é a melhor parte do espetáculo.

[literatura – crianças] Leiturinha: Um Mar de Histórias – com Coletivo Foca

Dia 12/1, domingo, às 13h. Biblioteca. Grátis. 60 minutos. Sem retirada de ingressos

Atividade de ambientação e mediação de leitura, onde é criado um espaço lúdico e aconchegante de fundo do mar para receber crianças e adultos e convidá-los à leitura, coletiva ou individual, com a ajuda de mediadores que indicam livros e criam dinâmicas de leitura.

Ler um livro é entrar em um outro mundo, tirar um tempo para si para viajar dentro de narrativas, de ideias, de imagens. A mediação acontece de forma fluída e respeitando o tempo e o perfil de cada público. Ela pode acontecer de forma mais sutil, apenas recebendo o público no espaço e indicando livros para que os participantes leiam sozinhos ou com suas famílias, mas também de forma mais ativa, lendo junto com alguém, criando dinâmicas de grupo etc.

[oficina – tecnologia e artes] Ateliê para a família: Criando flâmulas com isogravura em tecido

Dia 12/1, domingo, às 14h. Livre. 120 minutos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

Flâmulas são, de uma forma resumida, pequenas bandeiras originalmente utilizadas como estandartes militares. Vamos lhes dar novo significado, imprimindo nelas nossa própria arte e utilizando-as como objeto de decoração.

Fabio Bridges é jornalista especializado em cultura pop e entusiasta de novas tecnologias.

[música] Duas Beiras – por Anabel Andrés e Priscila Magella

Dia 12/1, domingo, às 17h. Grátis. 60 minutos. Sem retirada de ingressos

A cantoria apresentada por Anabel Andrés e Priscila Magella, deságua em Duas Beiras, trabalho em que compartilham composições e histórias das suas jornadas em contextos tão diversos à beira de dois rios com contextos histórico-geográficos muito emblemáticos, São Francisco e Pinheiros, que desembocam neste projeto musical iniciado em 2016 dedicado às suas águas com profunda sensibilidade.

Acessibilidade: A praça dá acesso a todos os andares (subsolo | térreo | 1º pav. | 2º pav.) do prédio e aos espaços de atividades por meio de dois elevadores. A Unidade possui banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, espaço reservado no Teatro e conta com seis vagas especiais no estacionamento.