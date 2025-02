Confira a previsão do tempo para todo Brasil nesta quinta (13)

Uma nova onda de calor está se estabelecendo no Brasil, trazendo consigo temperaturas que podem alcançar os 40°C em várias regiões. Nos primeiros dias desse fenômeno climático, as máximas já estão previstas para ultrapassar os 30°C em diversos estados.

No Rio de Janeiro, as temperaturas poderão chegar a impressionantes 39°C. A expectativa é que essa onda de calor persista pelo menos até o dia 21 de fevereiro, com algumas áreas apresentando marcas até 7°C acima da média histórica para o mês.

De acordo com os critérios meteorológicos, uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas se mantêm em níveis superiores a 5°C da média por um período mínimo de cinco dias consecutivos.

Os impactos deste fenômeno climático devem ser sentidos principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Nordeste do país. Os especialistas alertam para a intensidade do calor que pode ser registrado em diferentes locais ao longo da semana.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, destacou que o ponto culminante das temperaturas elevadas deve ocorrer entre domingo e segunda-feira. “Cada localidade poderá experimentar picos distintos de calor”, comentou Luengo.

A causa dessa onda de calor está ligada à formação de um bloqueio atmosférico sobre a região central do Brasil. Esse fenômeno consiste em sistemas de alta pressão que influenciam a circulação atmosférica, resultando em temperaturas mais elevadas e limitando a formação de nuvens carregadas.

Até agora, as capitais do Sudeste já registraram altas significativas neste ano, como São Paulo (33,9°C em 22/01), Rio de Janeiro (38,7°C em 20 e 21/01), Vitória (36,2°C em 21/01) e Belo Horizonte (34,4°C em 21/01). Todas essas marcas podem ser superadas nesta nova sequência de calor intenso.

Luengo também ressaltou que as chuvas durante a onda de calor tendem a ser mais esparsas e localizadas. “As precipitações que ocorrerem nesse período serão convectivas, ou seja, originadas pela combinação do calor e da umidade, não sendo amplamente distribuídas”, explicou o meteorologista.

No estado de São Paulo, há a possibilidade de receber algumas das chuvas mais significativas, mas outras áreas como o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro também poderão registrar pancadas isoladas.

Enquanto isso, no Sul do Brasil, espera-se a chegada de fortes temporais devido ao avanço de uma frente fria. Essa condição climática deverá se manter pelo menos até a próxima sexta-feira (14), quando uma massa de ar frio colidirá com o ar quente que atualmente predomina na região.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas como o leste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina poderão enfrentar chuvas intensas, com possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros por dia, aumentando os riscos de deslizamentos e transbordamentos.

Compreender esses fenômenos climáticos é essencial para preparar a população e mitigar possíveis danos decorrentes das condições extremas esperadas nos próximos dias.