Confira a listagem final de selecionados do Prêmio Cidadania na Periferia

classificação geral dos projetos selecionados e das iniciativas a contempladas com o Prêmio Cidadania na Periferia foi divulgada nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial da União (DOU). A premiação tem o intuito de potencializar, reconhecer, valorizar e premiar projetos protagonizados pela população periférica, que contribuem para a efetividade dos direitos humanos e da cidadania nos seus territórios. Os projetos premiados receberão, cada um, R$ 50 mil. Os recursos já começaram a ser repassados.

Anna Karla da Silva Pereira, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade, acredita que ter colocado as periferias, as lideranças das comunidades no orçamento do Ministério é uma demonstração do “compromisso que a pasta e que o presidente Lula têm com a garantia de direitos humanos de todas as pessoas”, avalia a gestora do setor, que conduziu as tratativas da premiação, resultado de parceria entre o MDHC e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Conforme Anna Karla, a ação marca “um processo de valorização de direitos humanos e dos espaços onde as pessoas historicamente são violadas dos seus direitos”. Isso porque a premiação desempenha papel relevante na realidade da população periférica, ao incentivar o reconhecimento de ações lideradas e protagonizadas por grupos negligenciados pelo Poder Público. No total, o Cidadania na Periferia contemplou 107 iniciativas pelo país.

A premiação se dividiu nos seguintes eixos temáticos: Comunicação comunitária e educação popular dos Direitos Humanos; Cidadania LGBTQIA+; Acessibilidade e participação social de pessoas com deficiência; Proteção integral de crianças e adolescentes; Educação para toda vida: iniciativas baseadas na educação popular para pessoas idosas; e Soluções comunitárias para segurança alimentar e alimentação saudável.

Confira a lista de projetos contemplados.