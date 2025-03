Confira a exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 anos”, com ingressos a partir de 20 reais

Para quem ama velocidade, emoção e grandes histórias, o feriado de Carnaval é a oportunidade perfeita para mergulhar na trajetória de um dos maiores ídolos do esporte mundial. A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 anos”, em cartaz no Shopping Lar Center, primeiro shopping de arquitetura e decoração de São Paulo e integrante da Cidade Center Norte, está com valores promocionais para que ainda mais pessoas possam viver essa experiência única.

Na exposição, quem conduz a narrativa é o próprio Ayrton, convidando os visitantes a conhecerem sua trajetória, sob seu próprio olhar. O circuito imersivo e interativo recompõe memórias, lembranças de infância e hobbies que ajudam a desvendar sua carreira vitoriosa, além dos anseios e sonhos do ídolo. Essa proposta só é possível graças ao uso de tecnologias inovadoras com modelagem 3D realista, combinada com geração de voz por inteligência artificial.

Disponível para visitação até o dia 16 de março, a exposição é um programa ideal para toda a família.

Idealizada e desenvolvida pela YDreams Global empresa internacional especializada em tecnologia imersiva e interativa, e realizada em parceria com a Senna Brands (https://senna.com/a-marca-senna), a exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 Anos” foi produzida com recursos da Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio oficial de Austral Seguradora, da farmacêutica EMS e da Estácio|Instituto Yduqs.

Confira os valores promocionais até o final da exposição (16/03)

Terça e quarta: Inteira: R$ 40,00 | Meia-entrada: R$ 20,00

Quinta a domingo: Inteira: R$ 60,00 | Meia-entrada: R$ 30,00

Combo A (2 adultos + 1 criança): R$ 90,00

Combo B (2 adultos + 2 crianças): R$ 108,00

Combo C (3 inteiras + 1 cortesia): R$ 180,00

Venda de ingressos: Sympla ou bilheteria

Mais informações e compra de ingressos AQUI.