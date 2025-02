Condutores ambientais transformam visitas em parques de SP com turismo sustentável

Nos Parques Naturais Municipais de São Paulo, a presença dos condutores ambientais tem se mostrado essencial para a orientação dos visitantes e para a promoção do turismo sustentável. Esses profissionais são responsáveis por recepcionar os turistas e acompanhá-los durante suas visitas, contribuindo para uma experiência enriquecedora e consciente.

Desde o ano anterior, cinco parques – Fazenda do Carmo, Itaim, Bororé, Varginha e Jaceguava – passaram a contar com a atuação destes condutores. Atualmente, são 12 condutores, além de uma coordenadora, dedicados a incrementar a Educação Ambiental na capital paulista. Através de oficinas educativas e palestras, eles buscam disseminar boas práticas e reduzir os impactos negativos nos ecossistemas locais.

Para assegurar que esses profissionais estejam devidamente preparados, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) oferece cursos de capacitação. Os formandos aprendem sobre biodiversidade, primeiros socorros, técnicas de condução em trilhas e legislação ambiental. O treinamento inicial dura três dias e ocorre nas dependências da SVMA e nos próprios parques, seguido por atividades complementares como a Aventura Ambiental na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ).

Diante da urbanização crescente e da urgência em conservar os recursos naturais, o trabalho desses condutores se torna cada vez mais relevante. Sua atuação não apenas enriquece a vivência dos visitantes nos parques municipais, mas também fomenta uma maior conscientização sobre a importância da preservação ambiental para as gerações futuras.

Para informações detalhadas sobre todos os Parques Naturais Municipais disponíveis na cidade, o público pode acessar o site oficial da Prefeitura de São Paulo.