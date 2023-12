Condomínios de Diadema aderem ao Natal Solidário

Moradores de edifícios residenciais de Diadema aderiram à campanha Natal Solidário que está acontecendo na cidade e vai até o próximo dia 22 de dezembro. Até o momento, 15 condomínios estão participando da ação municipal realizada no final de ano, pelo Fundo Social de Solidariedade, com o objetivo de ajudar famílias que vivem em situação de pobreza.

As famílias são cadastradas no Programa Banco de Alimentos, gerido pela Secretaria de Segurança Alimentar (SESA), e no decorrer dos meses elas recebem produtos da cesta básica vindos de doações de empresas e supermercados.

“As doações conseguidas no Natal Iluminado são de grande valia, porque elas complementam o repasse de comida que fazemos em dezembro às famílias assistidas pelo Banco e, com isso, elas têm mais alimentos para consumo no final de ano”, afirma o secretário da SESA, Gel Antônio.

Para facilitar a entrega das doações nos condomínios e divulgar a campanha, a Prefeitura deixou nos prédios recipientes de papelão e cartazes que são colocados nos espaços de convívio. Concluída a coleta é providenciada a retirada dos comestíveis e, depois de passar por triagem, eles são distribuídos para os beneficiários.

Formas de contribuir – Outra forma de ajudar o Natal Solidário são os mutirões que acontecem nos bairros. No último sábado (2/12), na zona leste de Diadema, voluntários arrecadaram 380 quilos de comida, não perecível, e distribuíram para três associações de moradores parceiras do Banco de Alimentos – Santo Ivo, Jardim Arco Íris e Projeto Jovem Esportista – que ficam naquela região.

A campanha conta, ainda, com 10 postos fixos de arrecadação, localizados dentro de espaços públicos, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A partir da sexta-feira, 8/12, as doações também podem ser entregues durante o 3º Festival de Natal, que será realizado até 17/12, na Praça da Moça. A colaboração é de um quilo de alimento não perecível, que pode ser levado até o local durante os festejos natalinos e shows de 64 anos de aniversário de Diadema. Os eventos ocorrem nos finais de semana.

Para saber mais sobre a programação do 3º Festival de Natal.

Para saber mais sobre os postos fixos de arrecadação e outras informações da Campanha Natal Solidário acesse: https://combateafome.diadema.sp.gov.br/

Para saber como participar da Campanha ou pedir para retirar doações, ligar no telefone 4057-8005.

Condomínios participantes da campanha: TERRAS ALTAS-BRASCON, CAROLINE LACERDA, VIDA NOVA, VITTA PARK, PORTAL DO PAÇO, EVOLUTION, BLUE, PITANGUEIRAS, MANSÃO PORTINARI, ECOVILAS, BELA VISTA, VILA D’ANDREA, ROSANA MARIA, PASSEO E CHÁCARA DOS PÊSSEGOS.