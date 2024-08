Concurso Unificado reuniu 1 milhão de participantes em todo o país

Realizado neste domingo, 18 de agosto, o Concurso Público Nacional Unificado reuniu aproximadamente 1 milhão de pessoas em 228 cidades de todas as Unidades Federativas do Brasil para concorrer a 6.640 vagas em 21 instituições federais.

“Isso significa um alcance gigantesco. Um concurso dessa envergadura em 228 cidades em todo o Brasil, a gente ter quase 1 milhão de pessoas fazendo a prova foi realmente um número que nos surpreendeu positivamente e ficamos muito felizes com o resultado”, afirmou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante balanço realizado na noite deste domingo.

Pela manhã, equipes coordenadas pelos Correios entregaram 170 toneladas em 20 mil malotes com as provas e cartões de resposta. Para que todas as provas chegassem ao destino, desde o início da operação a empresa mobilizou modais terrestres, aéreos e marítimos e percorreu mais de 153 mil quilômetros – o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.

Foram cerca de 3,6 mil locais de aplicação, distribuídos entre escolas e instituições de ensino superior. Aproximadamente 72 mil salas foram reservadas para o certame. “As provas aconteceram sem nenhuma grande intercorrência. Nosso grande objetivo em fazer essa prova, com essa dimensão, era mudar a cara do serviço público brasileiro e ter um cada vez mais a cara o Brasil”, destacou a ministra.

SEGURANÇA — Cerca de 210 mil trabalhadores participaram de todo o processo de aplicação da prova , o que representa, em média, 10% do total de inscritos no CPNU. Desse contingente, 12 mil servidores participaram da segurança. Diversos órgãos atuaram para garantir que nenhum problema acontecesse: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Agência Brasil de Inteligência (Abin) e secretarias estaduais de segurança pública.

“A gente aproveitou muito da experiência logística do Enem e da segurança de grandes eventos. A gente aprendeu com outros concursos várias coisas que a gente colocou de inovações, desde o controle de ponto eletrônico, detector de metais nas provas, uma série de coisas. Tudo isso fazia parte de um acúmulo de experiências para melhorar a segurança na realização de uma prova dessa envergadura. Então, eu queria mais uma vez dizer que esse foi um trabalho coletivo”, detalhou Dweck.

APLICAÇÃO — Cerca de 0,05% (em torno de 500 pessoas) dos participantes foram eliminados do concurso por motivos como, por exemplo, sair do local de aplicação com as provas. A penalização estava prevista no edital. A baixa judicialização do concurso foi comemorada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. “Não tivemos nenhuma ação judicial nas últimas 48 horas. Isso é um sinal de êxito do concurso do ponto de vista jurídico e da sua aplicação”, afirmou.

GABARITO PRELIMINAR — Os cadernos de provas já estão disponíveis para consulta. O gabarito preliminar será apresentado nesta terça-feira, 20 de agosto, permitindo que os candidatos confiram seus resultados e identifiquem possíveis divergências. A divulgação do resultado definitivo está prevista para 21 de novembro e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em janeiro de 2025.