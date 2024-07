Concurso de professores: Seduc-SP divulga classificação final e homologa resultado

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial do Estado a classificação definitiva para ampla concorrência dos candidatos do concurso público para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio realizado no segundo semestre de 2023. A lista está disponível para consulta neste link.

Cerca de 290 mil profissionais se inscreveram no concurso para as 15 mil vagas. Os candidatos foram avaliados em 30 questões de múltipla escolha e duas questões discursivas relacionadas aos temas do Currículo Paulista e à metodologia de ensino. Para o exame prático, pela primeira vez, a Seduc-SP definiu o envio de uma videoaula com duração entre cinco e sete minutos sobre o componente curricular de interesse em atuação.

Os resultados das provas — objetivas, discursiva, prática (videoaula) e de títulos — estão disponíveis para consulta na página da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo processo seletivo.

Nomeação e atribuição de aulas 2025

A previsão da Seduc-SP é que os atos de nomeação e posse dos candidatos aprovados no certame sejam realizados no mês de outubro. Na data da convocação, o candidato deve apresentar na perícia documento de identidade oficial com foto, laudo médico e exames complementares. O profissional que não atender ao chamamento poderá ser excluído da seleção.

Dessa forma, esse grupo de docentes estará apto a participar do processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025 nas escolas e diretorias de ensino agendado para novembro.

As 15 mil vagas são divididas em: 10.742 para a Jornada Ampliada de Trabalho Docente (40 horas semanais de trabalho) e 4.258 para Jornada Completa de Trabalho Docente (25 horas semanais de trabalho). Os salários iniciais são de R$ 5.300 e R$ 3.312,50, respectivamente. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de até R$ 13 mil na rede estadual.