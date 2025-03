Concurso de moda abre inscrições para profissionais de todo o Brasil

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Brasil Fashion Designers – Profissionais 2025, concurso nacional voltado para profissionais formados em design, moda e áreas correlatas, que podem ser feitas pelo site do concurso. A iniciativa faz parte do Febratex Summit 2025, evento realizado em Blumenau (SC) que reunirá grandes empresas, startups e especialistas para discutir sustentabilidade, tecnologia e o futuro da indústria têxtil.

Programação

Nesta edição, os participantes deverão desenvolver coleções com o tema “Terra – Planeta Água”. A competição ocorrerá em fases, começando pela pré-inscrição na plataforma do evento, que começou no dia 20 de março e segue até 25 de maio de 2025. O regulamento do concurso será lançado em 30 de abril. O regulamento foi lançado em 19 de março.

A fase de seleção dos finalistas ocorrerá em São Paulo no dia 27 de junho com a divulgação no dia 30 do mesmo mês. O desfile e a final do concurso acontecerá no dia 19 de agosto de 2025 no Febratex Summit.

Escolha do vencedor

Paralelo a final do concurso, os looks dos finalistas serão expostos na feira entre os dias 20 e 21 de agosto. Durante esse período, será realizada uma votação de júri popular, com divulgação no dia 21 de agosto.

Para a escolha do vencedor do BFD – Profissionais 2025, um júri especializado avaliará as criações e premiará a coleção que melhor representar inovação, sustentabilidade e design. O vencedor ganhará uma imersão e curso de moda na Itália, com uma programação de cinco dias em Milão e Florença, incluindo visitas a ateliês, fábricas e museus de moda, além de palestras sobre o mercado italiano. Os custos de hospedagem e passagem serão pagos pelo Febratex Group, organizador do evento.

A importância do evento

De acordo com Ricardo Gomes, gerente de Projetos Especiais do Febratex Group, o concurso representa uma importante oportunidade para designers brasileiros ampliarem sua visibilidade.

“A realização do Brasil Fashion Designers dentro do Febratex Summit reforça nosso compromisso em apoiar talentos nacionais e promover soluções inovadoras para a moda e a indústria têxtil”, destaca.

A diretora-executiva do Febratex Group e idealizadora do Febratex Summit, Giordana Madeira, reforça a importância da iniciativa para o setor.

“Estimular novas criações no universo da moda é essencial para manter a indústria em constante evolução. E quando essa inovação vem acompanhada de práticas sustentáveis, o impacto se torna ainda mais positivo. O Brasil Fashion Designers busca incentivar talentos a explorarem novas possibilidades de design, sempre alinhados à responsabilidade ambiental e ao futuro do setor”, afirma.