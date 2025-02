Conab realiza palestra sobre políticas públicas para comunidades tradicionais

A qualificação de comunidades tradicionais para o acesso a políticas públicas de incentivo à agricultura familiar será o foco da palestra que acontece nesta quinta-feira (13), das 14h às 18h, no auditório da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. O evento, de caráter formativo, é direcionado aos cursistas do Programa de Formação em Cadeias de Valor Sustentáveis e Inclusivas do Cerrado: Formar Baru, uma iniciativa do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), em parceria com a Associação Quilombo Kalunga (AQK) e a CooperFrutos do Paraíso, ambas situadas na região da Chapada dos Veadeiros.

Abertura e participação institucional

A abertura contará com a participação do presidente da Conab, Edegar Pretto, que reforçará a importância das políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável. A cerimônia terá ainda a presença do coordenador de Apoio a Parcerias na Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar (SEAB/MDA), João da Mata Nunes Rocha, da superintendente de Gestão da Oferta da Companhia, Candice Mello Romero Santos, da assessora da Diretoria de Política Agrícola e Informações da estatal, Naiara Bittencourt, e de um representante do IEB.

Políticas públicas e fortalecimento das cadeias produtivas

Após a abertura, será feita uma explanação sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com destaque para suas modalidades de participação, incluindo a Compra com Doação Simultânea (CDS), amplamente utilizada por organizações como a CooperFrutos do Paraíso. Na sequência, será apresentada a Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio), detalhando como o cálculo dos custos de produção impacta a valorização dos produtos agroextrativistas. O evento será finalizado com a exposição do Programa Arroz da Gente, uma iniciativa do Governo Federal para incentivar a produção do grão em áreas que historicamente já o cultivaram.

O encontro tem como objetivo não apenas apresentar as políticas públicas disponíveis, mas também orientar os participantes sobre como acessá-las, com o intuito de fortalecer suas atividades produtivas e ampliar a comercialização de produtos agroextrativistas. Com um público formado por quilombolas, agricultores familiares e representantes de comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro, o Formar Baru busca qualificar essas populações para aprimorar suas cadeias produtivas, promovendo autonomia e protagonismo local. A iniciativa faz parte do projeto “Cerrado em pé com geração de renda: a cadeia produtiva do baru como aliada da biodiversidade e dos povos tradicionais”, que visa conciliar conservação ambiental e desenvolvimento econômico na região.