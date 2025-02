Abastece SP celebra um ano de sucesso na agricultura familiar

A plataforma Abastece SP, voltada para o fortalecimento da agricultura familiar em São Paulo, celebra seu primeiro aniversário com resultados expressivos. Em 2024, o valor total das transações realizadas por meio da iniciativa ultrapassou R$680,9 milhões, representando um crescimento de cerca de 44% em comparação ao ano anterior, conforme informações divulgadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento do Agronegócio (Codeagro), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado.

Esse montante refere-se a 623 editais atendidos na plataforma, que abrangeram a aquisição de 168 tipos de produtos, incluindo frutas, verduras, legumes, queijos e iogurtes. O secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai, expressou satisfação ao afirmar que “centenas de produtores paulistas foram beneficiados pela plataforma, que assegurou a compra de seus produtos a preços superiores aos praticados no mercado”.

Desde sua implementação em fevereiro de 2024, o Abastece SP se destacou pela facilidade de acesso via dispositivos móveis, permitindo que os usuários consultem os editais públicos disponíveis por tipo de produto ou por município. Essa inovação visa estimular a compra de alimentos produzidos localmente. “A plataforma aprimora a visibilidade das chamadas abertas e fortalece a conexão entre agricultores e instituições compradoras”, declarou Déia Rodrigues, diretora do Departamento de Apoio ao Cooperativismo e Associativismo da Codeagro.

De acordo com Déia Rodrigues, antes do lançamento da plataforma, muitos agricultores enfrentavam dificuldades para encontrar os editais devido à falta de conhecimento sobre as oportunidades ou à complexidade do uso das tecnologias. “Os produtores que não conhecem o Abastece SP têm um desafio muito maior para descobrir oportunidades de negócios através das chamadas públicas. Geralmente, precisam se deslocar até prefeituras ou Casas da Agricultura para obter os editais. A plataforma elimina essa barreira ao reunir todas as informações de forma transparente e permitir a oferta dos produtos diretamente”, completou Rodrigues.

A Abastece SP disponibiliza chamadas públicas no contexto dos programas de compras institucionais que podem ser acessadas pelos agricultores familiares através de iniciativas governamentais. Esses programas visam promover a aquisição de produtos da agricultura familiar para compor a merenda escolar e atender famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

Dessa forma, alimentos frescos e processados saem diretamente do campo e são encaminhados às prefeituras e outras entidades estatais, sendo distribuídos em hospitais, escolas e presídios, entre outras instituições públicas.