Conab e BNDES firmam acordo visando ampliar capacidade operacional dos armazéns da estatal

Aprimorar e ampliar a eficiência operacional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a partir de recursos obtidos pela desmobilização de nove imóveis já não utilizados pela estatal. Este é o objetivo do acordo firmado na tarde desta quarta-feira (12) entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A expectativa é que com esta iniciativa haja um incremento da capacidade operacional na ordem de 33%, saindo de 900 mil toneladas para 1,2 milhão de toneladas.

“Temos a necessidade de ampliar nossa capacidade operacional e encontramos uma solução mais rápida, com mais segurança financeira, que é o objetivo do acordo assinado com o BNDES. É a valorização e recuperação dos ativos da Companhia. Serão frutos dos primeiros investimentos os imóveis em Goiás (Rio Verde, Pontalina e Goiânia), no Distrito Federal (Brasília), em Mato Grosso do Sul (Campo Grande), em Mato Grosso (Sorriso e Rondonópolis) e em Minas Gerais (Uberlândia). Serão 33% a mais de capacidade de armazenamento”, destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Além do presidente da Companhia, participaram da cerimônia de assinatura do contrato o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, a diretora Administrativa, Financeira e de Fiscalização da Conab, Rosa Neide, o diretor de Operações e Abastecimento da estatal, Arnoldo de Campos, o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, a superintendente da área de Soluções para Cidades do Banco, Luciene Machado, e o diretor de Governança e Informação da Embrapa, Alderí Emidio de Araújo.

Segundo o documento assinado nesta quarta, caberá ao BNDES apresentar uma modelagem de negócio à Conab de forma a viabilizar parcerias com os setores público e privado a fim de desmobilizar imóveis que geram gastos de manutenção para a estatal mas não atendem às demandas atuais. Em um primeiro momento, 9 imóveis, sendo 8 armazéns desativados e um pavimento comercial, serão objetos de análise. Os bens estão avaliados em torno de R$ 175 milhões. “É um projeto de valorização de ativos e aumento de investimentos da Conab”, ressaltou Barbosa.

Os recursos provenientes da desmobilização serão utilizados para a modernização dos armazéns da Companhia em atividade, ampliando a capacidade operacional da empresa. Nessa primeira ação, oito unidades armazenadoras localizadas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal devem ser contempladas com melhorias.

“A Conab está fazendo uma estruturação financeira que possibilite aumentar a sua capacidade de armazenamento, por meio do BNDES. Estamos em uma operação de fortalecimento da Conab e um equacionamento financeiro que não requererá recursos orçamentários”, reforçou o ministro do MDA.

Além de aprimorar a eficiência, a iniciativa visa reduzir custos, agilizar processos e garantir, ao mesmo tempo, a continuidade das ações públicas desempenhadas pela Companhia. O Contrato possui validade de 36 meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 meses.