Conab destaca enfrentamento a calamidades e os programas de auxílio ao produtor na Expointer

Entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro, os programas executados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) serão apresentados em destaque na 47ª Expointer, que ocorre em Esteio, no Rio Grande do Sul. Nesta edição, a Conab terá como foco as atividades desempenhadas no período de calamidade pública, como a distribuição de cestas para os municípios atingidos pelas enchentes, a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nas modalidades de Compra com Doação Simultânea (CDS) e Compra Institucional, e os levantamentos de safra realizados no período.

A Conab estará presente no estande do Governo Federal, que este ano conta com os Ministérios da Reconstrução (MR), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Pesca e Aquicultura (MPA). Na cerimônia de abertura, a Companhia será representada pelo presidente Edegar Pretto, pelo diretor de Gestão de Pessoas, Lenildo Morais, e pela superintendente regional do Rio Grande do Sul, Luzia Rosalina, além de técnicos da Companhia no estado.

Na programação de terça-feira (27), está prevista a realização de um seminário sobre aquisições de alimentos da agricultura familiar para órgãos públicos no Rio Grande do Sul, no âmbito da modalidade compra institucional do PAA. São convidados gestores e servidores dos setores de compras/licitação das unidades federais, incluindo órgãos das Forças Armadas, universidades, institutos federais de educação, prefeituras e hospitais, além de representantes de cooperativas e associações da agricultura familiar do estado. O seminário será concluído com espaço para debates e mostra de produtos e café da agricultura familiar.

Durante todo o evento, a Conab também disponibilizará serviços aos produtores, como a possibilidade de realizar cadastro no Programa de Venda em Balcão (ProVB) e no Sistema de Cadastro de Produtores Rurais (Sican), de contratar o “Leilão pra Você” para a comercialização eletrônica de produtos agrícolas, de obter informações mais detalhadas sobre o PAA da agricultura familiar e ainda conhecer a atuação da Companhia junto ao Ministério da Reconstrução.



A Expointer é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, e conta com o apoio da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) e da prefeitura de Esteio.

Considerada a maior feira agropecuária da América Latina, em 2023 a Expointer alcançou um público recorde de 822.340 visitantes. A expectativa é que este ano supere essa marca, tendo em vista o aumento no número de atividades e expositores.

Serviço:

Seminário sobre Aquisições de Alimentos da Agricultura Familiar pelos Órgãos

Horário: 27/08 (terça-feira) – Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da OCERGS

Parque de Exposições Assis Brasil – Expointer – Esteio/RS