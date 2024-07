Conab coleta dados em usinas de cana-de-açúcar para levantamentos de safra

Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizam pesquisa junto às indústrias sucroalcooleiras para coletar dados da safra de cana-de-açúcar em todo o país. O período de levantamento começou nesta semana e segue até o dia 20 de julho. As informações serão utilizadas no 2° Levantamento do ciclo de 2024/2025.

Na pesquisa, a Conab sairá para campo em todos os estados produtores de cana-de-açúcar para o setor sucroenergético, levantando informações de área, produtividade e produção de cana-de-açúcar, bem como a produção de etanol anidro, hidratado e açúcar nas mais de 300 unidades de produção do setor sucroenergético.

Os estados pesquisados são: Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Além dos dados tradicionais, como produção, produtividade e área cultivada, a pesquisa contempla informações sobre a produção de açúcar total recuperável (ATR), açúcar e etanol, bem como os sistemas de colheita. Adicionalmente, o levantamento engloba a produção de etanol derivado do milho, que já apresenta um expressivo e crescente volume de produção.

Os números do 2º Levantamento da Safra 2024/2025 de Cana-de-Açúcar em todo o país serão divulgados no dia 22 de agosto.