Comunidade r/antitrampo no Reddit cresce e desafia jornada 6×1

Nos últimos anos, a discussão sobre a jornada de trabalho e as condições laborais tem ganhado destaque, especialmente em fóruns online. O fórum r/antitrampo, uma das maiores comunidades brasileiras no Reddit, reúne trabalhadores insatisfeitos com o modelo atual de trabalho assalariado e busca por transformações significativas. Inspirado pelo fórum r/antiwork, o espaço já conta com 125 mil membros e se opõe fortemente à escala de trabalho 6×1, considerada “inaceitável” por muitos participantes.

O movimento antitrabalho defende a criação de um sistema que priorize as necessidades humanas sobre as demandas do mercado, criticando a lógica atual que resulta em jornadas exaustivas e condições exploratórias. Para os membros do r/antitrampo, é fundamental que o trabalho seja desvinculado de relações de subserviência e má distribuição de produtividade.

Os debates no fórum frequentemente abordam questões como violações de direitos trabalhistas, desvio de função e assédio no ambiente de trabalho. Práticas como o “quiet quitting” também são discutidas, propondo uma resistência à cultura workaholic. Relatos de abusos laborais são comuns, como a história de funcionários que não receberam o 13° salário, substituído por uma “mentoria”.

Ricardo Antunes, sociólogo da Unicamp, contextualiza esse movimento como uma resposta ao esgotamento físico e mental enfrentado pelos trabalhadores. Ele aponta que o controle do tempo é central para entender a insatisfação atual, ressaltando que a busca por autonomia muitas vezes se traduz em uma falsa liberdade.

Em conclusão, o movimento antitrabalho reflete uma crescente insatisfação com o modelo laboral vigente. Ele desafia as normas estabelecidas e clama por uma reestruturação das relações de trabalho que promova bem-estar e justiça social. A busca por melhores condições é uma batalha contínua que depende da organização e mobilização dos próprios trabalhadores.