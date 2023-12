Complexo Tatuapé tem horário de funcionamento especial neste mês

Pensando em garantir maior comodidade e tempo para as compras de Natal e Ano Novo, o Complexo Tatuapé, formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, terá um horário de funcionamento especial para este fim de ano.

No período de 15 a 23 de dezembro, de segunda a sábado, os shoppings funcionarão das 9 às 23 h. No domingo, dia 17, o horário de operação será das 10 às 22 h. Na véspera de Natal, dia 24, as atividades ocorrerão das 9 às 18 h, e no feriado de Natal, as lojas permanecerão fechadas, com opção de funcionamento para as áreas de alimentação. Entre os dias 26 e 30, o horário seguirá o padrão das 10 às 22 h. No dia 31, as lojas estarão abertas das 10 às 18 h, e no dia 1º de janeiro, a praça de alimentação funcionará de forma opcional.

Serviço:

Horário de funcionamento fim de ano – Complexo Tatuapé

Quando: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23: das 9 às 23 h; 17 (domingo): das 10 às 22 h; 24: das 9 às 18 h; 25: lojas fechadas e alimentação opcional; 26, 27, 28, 29 e 30: das 10 às 22 h; 31: das 10 às 18 h; e 1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação opcional

Onde: Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Domingos de Agostim, 91; Rua Gonçalves Crespo, 73